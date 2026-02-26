Giro di vite sul mattone: il ministro dell’Economia Giorgetti ha tracciato la nuova rotta fiscale, con particolare attenzione alla riforma del Catasto. La principale novità, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, è rappresentata l’arrivo di una "Anagrafe dei titolari", uno strumento che incrocerà i dati per scovare case irregolari e redditi nascosti, estendendo i controlli anche oltre confine grazie a un patto con altri 24 Paesi. L'obiettivo è duplice: colpire chi non dichiara affitti e proprietà all'estero e recuperare l'evasione Imu. Un’attenzione particolare è riservata, poi, a chi ha usufruito del Superbonus: l'Agenzia delle Entrate utilizzerà sistemi innovativi per verificare che le rendite catastali siano state aggiornate dopo i lavori. Chi non si mette in regola rischia controlli mirati e d'ufficio. "Nel caso di inerzia del contribuente o di mancato chiarimento in merito alle irregolarità segnalate" spiega un documento, "l’Agenzia effettuerà i dovuti controlli", con la conseguenza che "sarà aumentato il numero di controlli" sugli immobili.

Rimborsi Iva più rapidi

Nel nuovo programma del fisco la tecnologia sarà impiegata massicciamente anche per migliorare i servizi ai contribuenti. E per assicurare un occhio di riguardo a quelli più fedeli al fisco, che fra le altre cose potrebbero vedersi riconosciuti in tempi più rapidi i rimborsi Iva. Fra i compiti assegnati dall’atto di indirizzo all’agenzia delle Entrate c’è il ricorso a una digitalizzazione sempre più massiccia per ridurre i tempi di analisi delle informazioni e quindi "assicurare la tempestiva lavorazione dei rimborsi richiesti dai contribuenti", in particolare per l’Iva, anche per sostenere la liquidità delle imprese. Tecniche di analisi avanzata dei dati e machine learning saranno sperimentate inoltre per costruire una sorta di rating sul rischio evasione, per definire le priorità di pagamento dei rimborsi (compresi quelli da split payment).