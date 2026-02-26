Tra il 2000 e il 2006 i prezzi delle case negli Usa crescono senza sosta, generando una vera e propria bolla immobiliare. Tale dinamica era favorita dalla politica monetaria accomodante della Federal Reserve (FED), che mantenne i tassi di interesse su valori storicamente bassi fino al 2004. Tassi di interesse bassi equivalevano a un basso costo del denaro per le famiglie che richiedevano mutui ipotecari, e finirono pertanto con lo stimolare la domanda di abitazioni alimentandone ulteriormente i relativi prezzi. La bolla immobiliare, inoltre, rendeva conveniente la concessione di mutui da parte delle istituzioni finanziarie che, in caso di insolvenza del mutuatario, potevano comunque recuperare il denaro prestato attraverso il pignoramento e la rivendita dell’abitazione.

Dalla finanza all'economia reale

La crisi si trasferì rapidamente all'economia reale: crollarono consumi e investimenti, il credito si restrinse, aumentarono disoccupazione e fallimenti, e il commercio mondiale si ridusse drasticamente. Gli Stati Uniti intervennero con piani di salvataggio giganteschi. Durante il biennio 2007-2009, il programma di acquisto di titoli cartolarizzati Tarp (Troubled Asset Relief Program), la cui ampiezza era inizialmente fissata a 700 miliardi di dollari, raggiunse complessivamente 7.700 miliardi di dollari e comportò immissione di liquidità sul mercato bancario a tassi prossimi allo zero dalla FED a sostegno di banche e compagnie di assicurazione. In Europa, governi e banche centrali nazionalizzarono istituti in difficoltà e immisero liquidità per evitare il collasso del sistema. I massicci salvataggi bancari hanno fatto impennare i debiti pubblici, ponendo le basi per la successiva crisi del debito sovrano. Per contrastare l'instabilità, i regolatori (come Consob) hanno introdotto misure d'urgenza, tra cui il divieto di vendite allo scoperto. Il fallimento del sistema di autodisciplina ha spinto verso una riforma globale della vigilanza: sono stati introdotti standard più severi. In Europa, questo processo è culminato in una nuova architettura istituzionale per armonizzare le regole e garantire una supervisione uniforme e rigorosa.