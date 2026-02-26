Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Allianz Trade, prospettive commerciali in Europa e in Italia: i dati

Economia
©Getty

Un quadro europeo in apparenza solido ma sempre più sbilanciato, una dipendenza crescente dalla Cina e un ruolo chiave nel surplus con gli Stati Uniti: lo studio di Allianz mostra come la geografia commerciale dell'Ue stia cambiando rapidamente, aumentando vulnerabilità e rischi per l'Italia

ascolta articolo

L'ultimo studio di Allianz Trade, "Variable geometry for European trade: Building resilience and diversification", rivela come il sistema commerciale europeo stia attraversando una trasformazione strutturale, segnata da crescenti dipendenze strategiche, vulnerabilità geopolitiche e nuove opportunità di diversificazione. Le conclusioni dell'analisi offrono spunti cruciali anche per l'Italia, Paese a forte vocazione esportatrice e pienamente integrato nelle filiere globali.

Europa: surplus in crescita, ma su fondamenta sempre più sbilanciate

Nel periodo post-pandemico, la bilancia commerciale dei dieci principali Paesi europei è cresciuta fino a 354 miliardi di euro (+18%), ma questo risultato nasconde una crescente polarizzazione: il deficit con la Cina è quasi raddoppiato, passando da –156 a circa –300 miliardi di euro; il surplus con gli Stati Uniti è aumentato del 34%, raggiungendo 127 miliardi di euro. Questo sbilanciamento rende l'Europa esposta, da un lato, alle dipendenze da forniture critiche cinesi (oltre 400 prodotti strategici, in particolare in elettronica, macchinari e tecnologie per la transizione) e, dall'altro, alla crescente incertezza tariffaria statunitense. 

Italia: crescente dipendenza dalla Cina e ruolo chiave nel surplus con gli Stati Uniti

L'Italia emerge nel report come uno dei Paesi in cui il cambiamento della geografia commerciale è più evidente. Fra i punti chiave: Dipendenza dalla Cina in forte aumento. Il deficit commerciale dell'Italia con la Cina è passato da –19 a –34 miliardi di euro, riflettendo una maggiore esposizione alle importazioni di beni ad alto contenuto tecnologico.

Questo fenomeno rappresenta una vulnerabilità per settori chiave come meccanica, elettronica, automotive e tecnologie green, che dipendono da componenti soggetti a eventuali tensioni geopolitiche o restrizioni commerciali. L'Italia contribuisce in modo significativo al surplus europeo verso gli Usa, con un avanzo cresciuto da 29 a 39 miliardi di euro, trainato da: chimica e farmaceutica, meccanica industriale, agrifood di alta qualità. Tuttavia, l'ipotesi di tariffe statunitensi del 10% (Section 122) rappresenta un rischio rilevante: le perdite di export Ue potrebbero arrivare fino a 85 miliardi di dollari l'anno, colpendo in modo significativo anche le imprese italiane.

Potrebbe interessarti

Il baricentro degli equilibri geopolitici si sposta verso la Cina?

Cosa rischia l'Italia: settori ad alta esposizione e minacce emergenti

La dipendenza italiana da fornitori extra‑Ue, in particolare asiatici, è aumentata in quasi tutti i settori strategici: elettronica e semiconduttori, batterie e tecnologie per la mobilità elettrica, macchinari avanzati, componentistica automotive.

In uno scenario di frammentazione geopolitica crescente – come evidenziato anche dal recente confronto al World Economic Forum e alla Munich Security Conference – queste vulnerabilità rischiano di tradursi in: maggiori costi di approvvigionamento, ritardi nelle catene di fornitura, aumento dell'inflazione importata, perdita di competitività delle esportazioni italiane.

Le opportunità per l'Italia: nearshoring CEE e nuovi accordi commerciali globali

Il report suggerisce una serie di soluzioni che potrebbero portare benefici diretti all'Italia: Rafforzare il nearshoring nell'Europa centro‑orientale. Spostare il 25% delle importazioni europee dalla Cina verso i Paesi CEE – tra cui Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Slovacchia – avrebbe un impatto modesto sull'inflazione (+0,1 punti percentuali) e offrirebbe maggiore sicurezza nelle filiere cui partecipano molte imprese italiane.

Nuovi accordi commerciali ad alto potenziale

Secondo Allianz Research, accordi con: India, Mercosur, ASEAN e una possibile integrazione nel framework CPTPP potrebbero generare oltre USD 120 miliardi di nuovo export europeo e ridurre la dipendenza da Cina e USA. L'Italia, grazie alla struttura del proprio export, sarebbe uno dei principali beneficiari.

Allianz Trade: "Serve un salto di qualità nella resilienza commerciale europea"

"All'Europa non serve meno commercio, ma un commercio più resiliente, diversificato e avanzato", dichiarano gli economisti di Allianz Trade. La strategia raccomandata poggia su tre pilastri: spostare le forniture da criteri di minimo costo a criteri di rischio‑adeguato; sostenere la produzione interna nei settori strategici, dalle terre rare ai semiconduttori; accelerare la diversificazione delle esportazioni, aprendo nuovi corridoi con economie ad alta crescita.

Il nuovo scenario commerciale descritto da Allianz Trade evidenzia come la resilienza europea – e italiana – dipenderà dalla capacità di riconfigurare le catene del valore, rafforzare il mercato interno e costruire partnership globali che garantiscano sicurezza economica e crescita sostenibile. L'Italia, grazie alla forza del suo export e alla qualità del suo tessuto manifatturiero, ha oggi un ruolo strategico da giocare, ma deve agire ora per proteggere la propria competitività in un mondo sempre più frammentato.

Potrebbe interessarti

Dazi Trump, quali i prodotti europei esenti da nuove tariffe

Economia: Ultime notizie

Allianz Trade, prospettive commerciali in Europa e in Italia: i dati

Economia

Un quadro europeo in apparenza solido ma sempre più sbilanciato, una dipendenza crescente dalla...

Dazi Trump, quali i prodotti europei esenti da nuove tariffe

Economia

Le imprese di aeronautica, farmaceutica ed energia restano fuori dalle nuove tariffe a...

Nvidia, ricavi record a 68,1 miliardi nel quarto trimestre 2025

Economia

 Il boom dell'intelligenza artificiale spinge il colosso dei semiconduttori che archivia il...

Contratto scuola, nuovi aumenti di 143 euro: le novità

Economia

È di oltre 3 miliardi di euro la cifra che definisce il perimetro finanziario del rinnovo...

Servizio Civile, nuovo bando per oltre 65mila volontari: cosa sapere

Economia

È stato pubblicato il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari. C’è tempo per...

Economia: I più letti