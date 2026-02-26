Dazi Trump, quali i prodotti europei esenti da nuove tariffe

Le imprese di aeronautica, farmaceutica ed energia restano fuori dalle nuove tariffe a stelle e strisce. Per questi comparti, già coperti dagli accordi Ue-Usa, non ci sono nuovi costi diretti legati al 10% aggiuntivo ascolta articolo

Sono entrati in vigore lo scorso 24 febbraio i nuovi dazi statunitensi voluti da Donald Trump e annunciati nella Proclamazione del 20 febbraio nell’ambito della “imposizione di una tariffa temporanea all’importazione per affrontare problemi fondamentali nei pagamenti internazionali”. L’aliquota aggiuntiva è del 10% e si applica oltre ai dazi Nmf (Most Favoured Nation) già esistenti, ovvero quelli applicati alla nazione più favorita. Bruxelles – ha specificato il portavoce per il Commercio della Commissione europea, Olof Gill, – “si aspetta che gli Stati Uniti rispettino gli impegni stabiliti nella Dichiarazione Congiunta così come l'UE rispetta i propri impegni. In particolare, i prodotti dell'Unione devono continuare a beneficiare del trattamento più competitivo, senza aumenti tariffari oltre il tetto chiaro e onnicomprensivo precedentemente concordato. Per quanto riguarda le esportazioni dell'UE verso gli Stati Uniti, nella maggior parte dei casi il dazio Nmf è inferiore al 5%". Inoltre, - spiega ancora Gill – “gli Stati Uniti hanno descritto l'attuale situazione come una fase di transizione, della durata massima di 150 giorni”.

I limiti posti da Bruxelles Aerei, farmaceutica ed energia restano fuori dal perimetro dei nuovi dazi voluti da Donald Trump: la Commissione europea ha voluto essere la prima a chiarirlo, annunciando che settori simbolo dell'industria continentale, già protetti dall'accordo di luglio, restano nella "zona protetta". Ma anche per acciaio, auto, camion, legname non ci sarà l'effetto valanga: il nuovo 10% non si somma alle tariffe già imposte con la Sezione 232 americana per motivi di sicurezza nazionale, scongiurando una doppia stangata per i comparti che stanno già pagando il prezzo più alto della guerra commerciale. Secondo quanto annunciato da Gill sono esentati dunque aeromobili e parti di aeromobili, prodotti farmaceutici e prodotti energetici, in quanto già coperti dagli impegni assunti nell'accordo di luglio tra Ue e Stati Uniti. Le imprese di aeronautica, farmaceutica ed energia restano fuori dalle nuove tariffe a stelle e strisce. Per questi comparti, già coperti dagli accordi Ue-Usa, non ci sono nuovi costi diretti legati al 10% aggiuntivo.