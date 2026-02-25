Che armi ha Trump per combattere la guerra dei dazi?

Dopo lo stop della Corte Suprema sull’IEEPA, Donald Trump può ricorrere a quattro leggi: Trade Act 1974 (sez.122 e 301), Tariff Act 1930 (338) e Trade Expansion Act 1962 (232). Strumenti ancora incisivi, ma meno flessibili per durata, tetti e ambito rispetto ai poteri emergenziali bocciati
