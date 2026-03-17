La costruzione di un classico pop al tempi di TikTok

Se il successo è un prodotto delle classifiche, il classico è un patrimonio del pubblico. Viaggio tra hit effimere e canzoni che non smettono mai di suonare, dai Fleetwood Mac ai Police. Ecco come i social stanno riscrivendo le regole dei “Classici"
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