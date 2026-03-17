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Instagram, stop alla crittografia end-to-end: cosa cambia nelle chat?

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Meta ha deciso di abbandonare il progetto di “blindatura” per i DM di Instagram. Una scelta che segna un cambio di strategia rispetto agli ultimi anni: più integrazione tra piattaforme e strumenti di moderazione ma anche meno privacy “assoluta” nelle conversazioni

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