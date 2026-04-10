Da Suez a Hormuz, l’importanza globale degli stretti

Un'altra conseguenza della guerra in Iran riguarda il rapporto tra gli Stati Uniti e gli alleati, dai Paesi del Golfo a quelli in Asia e in Europa. Come evidenzia Charles Kupchan, politologo e direttore degli studi europei presso il Council on Foreign Relations, l'assenza di consultazioni prima dell'attacco e la modalità con cui si è giunti all'accordo di cessate il fuoco hanno fiaccato la percezione di "affidabilità". "La guerra contro l'Iran e il suo impatto economico si stanno accumulando e rafforzando la sensazione che gli Stati Uniti siano diventati imprevedibili e inaffidabili", ha affermato Kupchan che ha ricordato le precedenti forzature dell'amministrazione Trump, dai dazi alle pressioni per l'acquisto della Groenlandia.