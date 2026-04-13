La Blue Economy citata da Assarmatori e Confitarma è un modello di sviluppo sostenibile che sfrutta le risorse marine e costiere in modo responsabile, coniugando la crescita economica con la tutela dell'ecosistema marino. Mira a creare occupazione e valore aggiunto riducendo al minimo l'impatto ambientale, ispirandosi all'economia circolare e alla biomimesi, ossia un approccio scientifico che studia e imita le strategie, le forme e i processi della natura per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili ai problemi umani.

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