Secondo l’ufficio studi le regioni più colpite saranno quelle più popolose e produttive: la Lombardia registrerà l'aumento maggiore con 3,4 miliardi, seguita da Veneto ed Emilia-Romagna con circa 1,7 miliardi ciascuna, poi il Piemonte con 1,3 miliardi e Toscana e Lazio con circa un miliardo. Per quanto riguarda invece le imprese, quelle lombarde subiranno aumenti per quasi 2,3 miliardi, seguite da Emilia-Romagna e Veneto con circa 1,1 miliardi ciascuna. Le famiglie lombarde pagheranno 1,1 miliardi in più, quelle venete 557 milioni, le emiliano-romagnole 519 e le laziali 453.