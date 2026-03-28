Bollette luce e gas, costi in aumento: rincari da 5 mld in Lombardia

Introduzione

La crisi in Medio Oriente e nel Golfo potrebbe pesare in maniera significativa sui costi energetici delle imprese e delle famiglie lombarde. In particolare, sul gas è previsto un aumento del 28%. Le stime arrivano dalla Cna: “Se la situazione perdurerà, le imprese lombarde faranno molta fatica. Credito, gas, energia elettrica e filiere produttive vanno in crisi: il manifatturiero va supportato, produce coesione sociale e ricchezza da distribuire”. Ecco cosa sapere.