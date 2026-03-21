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Cronaca

Bollette e guerre: troppo gas, poche rinnovabili e l'Italia soffre

Gabriele De Palma
©Getty

Rallenta in Ue la crescita di eolico e solare nella produzione di elettricità. L’Italia resta più dipendente dal gas, che incide sul prezzo, e dalla scarsa propensione all’eolico. L’esempio virtuoso della Spagna può indicare la strada da seguire

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