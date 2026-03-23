Allarme sulle forniture di gas: l'Italia cerca strade alternative

Sebbene l’Italia si stia già muovendo, Crosetto ha sottolineato come il nostro Paese e gli alleati europei “siano tra i meno colpiti dalla chiusura di Hormuz: il petrolio che arriva a noi da Hormuz è circa il 5% del nostro fabbisogno ed è, tra virgolette, facilmente reperibile. Da un'altra parte il problema più grosso è il gas liquido che arriva dal Qatar, che è circa il 20% del nostro fabbisogno: per noi non è tanto un problema di fonti di approvvigionamento, quanto un problema del prezzo”.

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