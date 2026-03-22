Trump: "Hormuz aperto o colpiremo centrali elettriche Iran"

Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di distruggere le centrali elettriche iraniane se Teheran non dovesse riaprire completamente lo Stretto di Hormuz entro 48 ore. "Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande!", ha dichiarato il presidente Usa. Immediata la reazione di Teheran all'ultimatum: "Siamo pronti a colpire infrastrutture energetiche statunitensi". In Europa il blocco dello Stretto di Hormuz ha fatto salire del 35% il prezzo del gas.
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