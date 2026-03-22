Trump: "Iran apra Hormuz o colpiremo centrali elettriche". LIVE

"Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande!". È l'ultimatum di Donald Trump a Teheran che risponde: “Pronti a colpire infrastrutture energetiche Usa”. Ieri l'Iran ha lanciato due missili balistici contro la base anglo-americana sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano. Anche se l'attacco è fallito, Teheran ha dimostrato di poter minacciare obiettivi fino a 4.000 chilometri dal suo territorio. Un raggio d'azione che tocca buona parte dell'Europa, Italia compresa. Il capo di stato maggiore dell'Idf Eyal Zamir: 'Berlino, Parigi e Roma sono tutte a portata di tiro diretta'. Gli Usa e Israele hanno colpito l'impianto nucleare iraniano di Natanz. 'Non è stato segnalato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori del sito', scrive l'Aiea su X.

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