Trump: "Iran apra Hormuz o colpiremo centrali elettriche". LIVE

Guerra Trump: "Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche". LIVE
È l'ultimatum di Trump a Teheran che risponde: “Pronti a colpire infrastrutture energetiche Usa”. Ieri l'Iran ha lanciato due missili balistici contro la base anglo-americana sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano. Anche se l'attacco è fallito, l'Iran ha dimostrato di poter minacciare obiettivi fino a 4.000 chilometri dal suo territorio. Un raggio d'azione che tocca buona parte dell'Europa, Italia compresa. Colpito l'impianto nucleare iraniano di Natanz
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"Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande!". È l'ultimatum di Donald Trump a Teheran che risponde: “Pronti a colpire infrastrutture energetiche Usa”. Ieri l'Iran ha lanciato due missili balistici contro la base anglo-americana sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano. Anche se l'attacco è fallito, Teheran ha dimostrato di poter minacciare obiettivi fino a 4.000 chilometri dal suo territorio. Un raggio d'azione che tocca buona parte dell'Europa, Italia compresa. Il capo di stato maggiore dell'Idf Eyal Zamir: 'Berlino, Parigi e Roma sono tutte a portata di tiro diretta'. Gli Usa e Israele hanno colpito l'impianto nucleare iraniano di Natanz. 'Non è stato segnalato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori del sito', scrive l'Aiea su X.
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Iran, attacco con droni nella base vicina all'aeroporto di Baghdad
L'Iran ha compiuto un attacco con droni nella base militare vicina all'aeroporto di Baghdad. Lo riporta l'agenzia di stato Irna spiegando che la "base militare, situata vicino l'aeroporto internazionale di Baghdad, è stata di nuovo bersaglio di attacchi con droni". Secondo quanto riferito dall'agenzia, l'obiettivo sarebbe stato un compound che in passato era utilizzato dall'esercito americano.
Iran: colpiti più siti a Holon in Israele, tra cui una scuola
Diversi siti hanno subito danni a Holon per un attacco iraniano con bombe a grappolo. Colpita anche una scuola in città. Holon fa parte dell'area metropolitana a sud di Tel Aviv. I servizi di soccorso israeliani hanno riferito che al momento non sono pervenute segnalazioni di vittime o feriti.
Iran: media, sottomarino nucleare Gb è nel mar Arabico
Un sottomarino britannico a propulsione nucleare, equipaggiato con missili da crociera Tomahawk, ha preso posizione nel Mar Arabico, conferendo alla Gran Bretagna la capacita' di lanciare attacchi a lungo raggio qualora il conflitto regionale dovesse intensificarsi. Lo scrive il 'Daily Mail'. Reuters non è in grado di verificare immediatamente la notizia. Il Ministero della Difesa britannico non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters. Secondo il 'Daily Mail', la HMS Anson, armata con missili Tomahawk Block IV e siluri Spearfish, ha lasciato Perth all'inizio di questo mese e ha percorso circa 5.500 miglia per raggiungere la regione. Il sottomarino emerge periodicamente per comunicare con il quartier generale congiunto permanente del Regno Unito a Northwood, dove qualsiasi ordine di lancio verrebbe autorizzato dal primo ministro e trasmesso dal capo delle operazioni congiunte, aggiunge la notizia.
Iran: nave colpita negli Emirati
L'Agenzia britannica per le operazioni marittime del Regno Unito (UKMTO) ha riferito che una nave è stata colpita da "armi non identificate" a circa 28 chilometri a nord della città di Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti. L'agenzia ha aggiunto che non ci sono state vittime tra i membri dell'equipaggio.
Iran: tre missili contro Riad, uno intercettato 2 in aree vuote
Il Ministero della Difesa saudita ha annunciato che tre missili balistici sono stati lanciati contro la capitale Riad, uno dei quali e' stato intercettato e due sono esplosi in aree aperte.
Iran: sale a 175 bilancio feriti ad Arad e Dimona
Il bilancio dei feriti ad Arad e Dimona a seguito degli attacchi missilistici iraniani di ieri è di 175 persone. Il centro medico Soroka ha riferito che ad Arad i feriti sono 115, di cui nove in gravi condizioni. A Dimona, i feriti sono 60, tra cui un ragazzino di 12 anni in gravi condizioni.
Emirati Arabi, rispondiamo al lancio di missili e droni dall'Iran
Gli Emirati Arabi Uniti hanno reso noto che stanno rispondendo al lancio di attacchi aerei da parte dell'Iran. "Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti - ha spiegato il ministero della Difesa in una nota - stanno rispondendo alle minacce missilistiche e di droni in arrivo dall'Iran". Secondo il portavoce al momento sarebbero stati intercettati e distrutti tre droni nell'area orientale del Paese.
Idf, attacchi nel cuore di Teheran
In una breve nota diffusa tramite il canale Telegram, le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato che sono in corso attacchi "contro obiettivi del regime iraniano nel cuore di Teheran".
Iran risponde a Trump: pronti a colpire infrastrutture energetiche Usa
L'esercito iraniano ha annunciato che prenderà di mira le strutture energetiche e gli impianti di desalinizzazione dell'acqua nella regione se Donald Trump metterà in pratica le minacce di distruggere le centrali elettriche iraniane. "Se le infrastrutture petrolifere ed energetiche dell'Iran saranno attaccate dal nemico - afferma alla Fars il portavoce del comando operativo dell'esercito, Khatam al-Anbiya -, tutte le infrastrutture energetiche, informatiche e di desalinizzazione dell'acqua appartenenti agli Usa e al regime nella regione saranno prese di mira".