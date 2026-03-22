Ma quanti missili ci sono nell’arsenale di Teheran? Stime israeliane citate dal progetto Iran Watch, curato dal Wisconsin Project of Nuclear Arms Control, indicano che l'Iran aveva in dotazione circa 1.500 missili e 200 lanciatori alla fine della "guerra dei 12 giorni" del giugno 2025. Alla fine dell'anno scorso, inoltre, erano già stati osservati segni che Teheran fosse al lavoro per rifornire i propri stock. L'Iran ha in dotazione diversi tipi di missili a corto raggio, come i Shahab 1 e 2; missili a medio raggio, come i Shahab 3, i Khorramshahr-1, -2 e -4, i Kheibar e i Sejjil; e missili da crociera (in particolare i Paveh). Diverse fonti occidentali indicano che molti di questi proiettili sono nascosti in basi sotterranee scavate nelle montagne, conosciute come "città missilistiche".

Per approfondire: Iran, come funziona il missile Sejjil: “danzante” e a lunga gittata