L’Iran afferma che Stati Uniti e Israele hanno colpito l’impianto di arricchimento Sahid Ahmadi Roshan di Natanz ma non sono state registrate perdite radioattive e i residenti nelle aree vicine al sito non sarebbero in pericolo. L’impianto è costituito da tre edifici sotterranei, due dei quali progettati per contenere fino a 50 mila centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, e sei edifici fuori terra. Due di questi ultimi sono capannoni di 2.500 metri quadrati utilizzati per gli assemblaggi delle centrifughe a gas. In questo impianto super-protetto e in quello di Fordow (altro sito chiave per l'arricchimento), l'Iran ha prodotto la stragrande maggioranza del suo combustibile nucleare. Il Times of Israel ha riferito che l'attacco di sabato a Natanz è stato condotto dagli Stati Uniti utilizzando bombe anti-bunker.