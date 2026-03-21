L'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia, ma non ha colpito la base militare americano-britannica che sorge sull'isola nell'Oceano Indiano. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando diverse fonti ufficiali statunitensi. Intanto gli Usa hanno dato il via libera alla vendita di petrolio iraniano già in navigazione fino al 19 aprile. Ieri Trump ha insultato gli alleati e ha inviato altre tre navi e 2.500 marines in Medio Oriente. 'Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare. Vigliacchi, ce ne ricorderemo. Senza gli Usa, la Nato è una tigre di carta', ha tuonato il presidente. Poi in serata, in un lungo post afferma che gli Stati Uniti sono vicini agli obiettivi della guerra in Iran e che si sta valutando un 'ridimensionamento' dell'operazione militare. L'Alleanza intanto lascia temporaneamente l'Iraq per precauzione: l'evacuazione riguarda anche i militari italiani impegnati nella missione. Le attività proseguiranno dalla base di Napoli.

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