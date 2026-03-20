Il presidente degli Stati Uniti, su Truth, ha scritto che "senza gli Usa" l'Alleanza "è una tigre di carta". Poi parlando di Teheran ha anche detto: "Non lasceremo che abbia il nucleare, perché se lo avesse lo userebbe"

"Stiamo facendo molto bene in Iran. Non lasceremo che abbia il nucleare, perché se lo avesse lo userebbe". A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sottolineando - a proposito del conflitto in corso - che "due settimane fa" Teheran aveva una Marina e "ora non l'ha più. Le sue navi sono sul fondale, ne abbiamo abbattute 58 in due giorni".

Trump: "Vogliamo parlare con l'Iran ma non c'è nessuno con cui farlo"

"I leader dell'Iran sono andati, i prossimi leader sono andati e nessuno vuole più essere leader dell'Iran", ha aggiunto Trump riferendosi all'uccisione dei vertici del regime iraniano. "Vogliamo parlare" con Teheran ma "non c'è nessuno con cui parlare. Non abbiamo nessuno. E sapete una cosa? Ci piace così", ha aggiunto il presidente Usa, ribadendo che l'Iran vuole prendere il controllo del Medio Oriente. E ancora: "Nelle ultime settimane, il mondo ha assistito alla vera forza e potenza dei nostri marinai e aviatori, mentre combattevano in una delle operazioni più complesse e riuscite di tutti i tempi contro il regime iraniano - ha proseguito il tycoon - Non voglio esagerare" perché "non è una gara" ma "nessuna forza sulla Terra può battere i marinai e i militari americani".