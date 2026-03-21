Prezzi Carburanti, calano benzina e diesel: confronto con i Paesi Ue

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Carburanti, scendono i prezzi di benzina e diesel: il confronto con gli altri Paesi Ue

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Ansa e SkyTG24

Gli effetti del decreto, voluto dal governo. che ha tagliato le accise sono evidenti: i prezzi dei carburanti sono ora molto più competitivi rispetto al resto d’Europa. Di questo si è parlato nella puntata del 20 marzo di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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