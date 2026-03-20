La nuova Guida Suprema iraniana è tornata a parlare in occasione del primo giorno dell'anno 1405 del calendario persiano ma, di nuovo, senza farsi vedere. Khamenei nel suo messaggio è tornato a negare la responsabilità dell’Iran per i raid su Turchia e Oman invitando poi i media iraniani a non alimentare la narrativa dei nemici: "Una delle strategie del nemico è la sua operazione mediatica, che in questi giorni mira in particolare alle menti e alla psiche di alcuni cittadini”, ha affermato ascolta articolo

Un anno di vittorie per la Repubblica Islamica dell’Iran e di sventure per i nemici. Questo l’auspicio di Mojtaba Khamenei per l’inizio del nuovo anno persiano. "Spero che, grazie alla preghiera del nostro signore che Dio ne affretti la manifestazione e alla benevolenza del Creatore Altissimo, abbiamo davanti a noi un anno buono, pieno di vittorie e di ogni genere di aperture materiali e spirituali per il nostro popolo, per tutti i vicini e per le nazioni musulmane, e in particolare per le componenti del fronte della resistenza. E un anno di sventura per i nemici dell'Islam e dell'umanità". La nuova guida suprema iraniana ha scritto queste parole nel suo messaggio per Nowruz, il primo giorno dell'anno 1405 del calendario persiano. "Al momento - si legge nel messaggio - il nemico è stato sconfitto, grazie alla particolare unità che vi unisce, nostri compatrioti, nonostante tutte le differenze di origine religiosa, intellettuale, culturale e politica". Mojtaba Khamenei è quindi tornato a parlare tramite un lungo messaggio di undici pagine diffuso dai suoi canali social e dai media di Stato ma, di nuovo, come già accaduto il 12 marzo nel messaggio al popolo dopo la sua elezione, non si è fatto vedere. (GUERRA IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Khamenei nega raid su Turchia e Oman Nel messaggio l’ayatollah ha ringraziato gli iraniani per la resistenza all'attacco di Israele e Stati Uniti, assicurando che il nemico sarà sconfitto. Khamenei ha poi negato che la Repubblica islamica abbia attaccato la Turchia e l'Oman, sostenendo che si tratti di un "piano" di Israele. "Vorrei ricordarvi - si legge nel messaggio che l'agenzia di stampa iraniana Fars attribuisce a lui - che gli attacchi contro la Turchia e l'Oman, entrambi Paesi che hanno buone relazioni con noi, contro alcuni punti in questi Paesi non sono stati portati avanti in alcun modo dalle Forze armate della Repubblica islamica o da altre forze del fronte della resistenza". Per Mojtaba Khamenei si tratta di "un piano che il nemico sionista mette in atto" per seminare discordia tra i vicini. Leggi anche Guerra Iran, Trump contro alleati Nato: "Codardi, ce ne ricorderemo"