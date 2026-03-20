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Uk, arrestati due intrusi nella base navale scozzese di Faslane: uno è iraniano

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©Getty

Fermati un uomo di 34 anni e una donna di 31. Si trovavano nei pressi del sito strategico della Royal Navy dove sono di stanza i sottomarini nucleari britannici.

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Due persone sono state arrestate mentre tentavano di fare irruzione nella base navale di Faslane, il sito strategico della Royal Navy in Scozia dove sono di stanza i sottomarini nucleari britannici. Lo ha reso noto la polizia scozzese. Secondo quanto riportato dai media del Regno Unito, uno dei fermati è un uomo di 34 anni di nazionalità iraniana. Era accompagnato da una donna di 31 anni, la cui nazionalità non è ancora stata resa nota. Un portavoce delle forze dell'ordine ha affermato che sono in corso indagini su quanto accaduto.

Uniche piattaforme per le armi nucleari del Regno Unito

La Royal Navy ha dichiarato che i sospetti hanno "tentato senza successo" di entrare nella base, vicino a Helensburgh, nell'Argyll e Bute. "Poiché la questione è oggetto di un'indagine in corso, non rilasceremo ulteriori commenti", ha detto un portavoce, citato dalla Bbc. Faslane ospita tutti i sottomarini nucleari della Royal Navy, compresi i sottomarini lanciamissili balistici di classe Vanguard che trasportano i missili nucleari Trident. I quattro sottomarini Vanguard sono le uniche piattaforme per le armi nucleari del Regno Unito e saranno sostituiti dai nuovi sottomarini di classe Dreadnought dopo il 2030. 

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