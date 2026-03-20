Iran, rogo in raffineria di petrolio in Kuwait per raid di droni. LIVE

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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran, droni su raffineria in Kuwait. Piano di 6 paesi per riaprire Hormuz. LIVE

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Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone si dichiarano pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello Stretto di Hormuz. Meloni e Tajani precisano che non ci sarà alcun intervento militare. Teheran minaccia: "Chi aiuta gli Usa a riaprire Hormuz sarà complice dell'aggressione". Vola il prezzo del petrolio, con la guerra che infiamma il Golfo e i missili sulle raffinerie. Il conflitto "avrà un impatto rilevante sull'inflazione", avverte la Bce

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Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone si dichiarano pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello Stretto di Hormuz. Meloni e Tajani precisano che non ci sarà alcun intervento militare. Teheran minaccia: "Chi aiuta gli Usa a riaprire Hormuz sarà complice dell'aggressione". Vola il prezzo del petrolio, con la guerra che infiamma il Golfo e i missili sulle raffinerie. Il conflitto "avrà un impatto rilevante sull'inflazione", avverte la Bce.

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