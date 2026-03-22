Qatar, con il conflitto in Medio Oriente va in crisi l’impero del gas

Il GNL è stato il pilastro fondamentale dello Stato da quando il Qatar ha scommesso sullo sviluppo dei suoi giacimenti di gas più di trent'anni fa, quando il Paese era fortemente indebitato. Altri erano scettici: la BP si ritirò dal progetto negli anni '90 perché temeva che non avrebbe mai generato profitti decenti. Ma il Qatar ha perseverato, sfruttando le sue ricchezze per costruire una metropoli moderna e diventare uno degli investitori più attivi al mondo. Nel 2022 ha ospitato con successo i Mondiali di calcio, e l'espansione del settore del gas dovrebbe gettare le basi per la sua prossima fase di sviluppo. Nel corso degli anni, Doha ha accumulato significative riserve finanziarie per gestire le crisi e se la sospensione della produzione fosse relativamente breve, gli alti prezzi del gas potrebbero contribuire a compensare le perdite di entrate. Ma più a lungo dura la guerra e più di fatto l'Iran chiude lo Stretto di Hormuz, più difficile diventa. Se lo stop alla produzione si protraesse a lungo, per contrastare gli effetti del calo delle entrate, Doha dovrebbe o ridurre drasticamente la spesa, il che frenerebbe l'attività economica interna, oppure finanziare il divario attingendo alle proprie riserve. Questo potrebbe portare il Qatar a liquidare le attività all'estero e a rimpatriarne i proventi.