Dal Golfo alle nostre tasche

Il conflitto che oppone Iran, Israele e Stati Uniti nel Golfo si ripercuote anche nelle sale riunioni delle banche centrali, sui mercati energetici e, alla fine, nelle case di milioni di famiglie. Capiamo perché questa guerra ci tocca direttamente e quanto potrebbe costare agli italiani questa congiuntura internazionale
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