Da parte sua l’Iran ha risposto sia con provocazioni sia con aperture: un portavoce militare iraniano ha infatti deriso nei giorni scorsi i tentativi Usa di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco. ”Chi si autoproclama superpotenza globale si sarebbe già tirato fuori da questo pasticcio se avesse potuto. Non mascherate la vostra sconfitta come un accordo. La vostra era di vuote promesse è giunta al termine. I vostri conflitti interni sono arrivati al punto in cui state negoziando con voi stessi?. La nostra prima e ultima parola è stata la stessa fin dal primo giorno, e tale rimarrà: qualcuno come noi non scenderà mai a compromessi con qualcuno come voi. Né ora, né mai".