Lo riferiscono le agenzie di stampa Fars e Tasnim. Secondo quanto riportato, il presidente della Commissione Affari Civili del Parlamento avrebbe affermato che una bozza di legge è stata predisposta e sarà presto finalizzata dal team legale dell'Assemblea legislativa

Il parlamento iraniano si prepara a discutere una legge per introdurre un pedaggio per le navi che transitano nello Stretto di Hormuz (segui il LIVEBLOG sulla guerra tra Stati Uniti e Iran). Questo è quanto riferiscono le agenzie di stampa Fars e Tasnim, secondo cui il presidente della Commissione Affari Civili del Parlamento avrebbe affermato che una bozza di legge è stata predisposta e sarà presto finalizzata dal team legale dell'Assemblea legislativa.

"Secondo questo piano, l'Iran deve riscuotere delle tariffe per garantire la sicurezza delle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz", ha dichiarato un funzionario della Commissione Affari Civili del Parlamento. "È una cosa assolutamente naturale. Come in altri corridoi, quando le merci attraversano un Paese, si pagano i dazi: lo Stretto di Hormuz è anch'esso un corridoio. Noi ne garantiamo la sicurezza, ed è naturale che navi e petroliere paghino i relativi dazi", ha aggiunto. L'Iran chiede il riconoscimento internazionale del suo diritto di esercitare l'autorità sullo Stretto di Hormuz come una delle cinque condizioni per porre fine alla guerra in corso. Il piano dovrebbe essere finalizzato la prossima settimana.

Le altre condizioni dell'Iran per porre fine alla guerra

Di seguito il comunicato ufficiale delle autorità iraniane in risposta alle richieste statunitensi: "L'Iran porrà fine alla guerra quando lo riterrà opportuno e solo se saranno soddisfatte le condizioni da esso stabilite. Non permetterà a Trump di determinare i tempi della fine del conflitto. Gli Stati Uniti, attraverso diversi canali diplomatici, hanno richiesto negoziati con l'Iran e hanno avanzato proposte eccessive e incoerenti con la realtà della sconfitta sul campo di battaglia. L'Iran ha valutato queste proposte, come già fatto in due precedenti occasioni, e le considera un inganno volto ad esacerbare le tensioni. In entrambi i casi precedenti, gli Stati Uniti non avevano una reale intenzione di negoziare. L'Iran ha respinto la proposta statunitense, veicolata tramite un mediatore regionale amico. La difesa del paese continuerà fino a quando non saranno soddisfatte le seguenti condizioni:

Cesseranno le aggressioni degli Usa

Saranno create le condizioni oggettive per garantire che la guerra non si ripeta

Il pagamento dei danni e delle riparazioni di guerra deve essere garantito

La fine della guerra è attuata su tutti i fronti e per tutti i gruppi di resistenza coinvolti in questo conflitto in tutta la regione

L'esercizio della sovranità iraniana sullo Stretto di Hormuz è un suo diritto naturale e legale, e le garanzie per l'attuazione degli impegni dell'altra parte devono essere riconosciute

Queste condizioni sono distinte dalle richieste che l'Iran ha presentato all'altra parte durante il secondo round di negoziati a Ginevra. L'Iran ha informato tutti i mediatori che agiscono in buona fede che un cessate il fuoco avrà luogo solo una volta accettate le sue condizioni".