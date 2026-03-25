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Cosa c'è nei "15 punti di Trump" per un cessate il fuoco con l'Iran?

Luciana Grosso

Ispi
Donald Trump - Ansa

Il piano, mai confermato ufficialmente, riaccende le ipotesi di un negoziato: includerebbe limiti al nucleare e alleggerimenti delle sanzioni. Ma Washington appare divisa e senza una strategia chiara e le condizioni ricalcano schemi già respinti in passato da Teheran. Anche gli osservatori internazionali dubitano della serietà dell’iniziativa. E intanto il presidente degli Stati Uniti rafforza la presenza militare nel Golfo

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