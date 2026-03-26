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Perché per fermare la guerra in Iran ora Trump schiera J.D. Vance

Federico Leoni

Federico Leoni
©Getty

Trump affida a Vance la trattativa con l’Iran dopo il fallimento dei suoi emissari. Scettico sul conflitto, il vicepresidente gioca una partita rischiosa: chiudere la guerra e rafforzarsi politicamente, o compromettere la corsa alla Casa Bianca

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