Guerra Iran, Cnn: rafforza difesa a Kharg. Trump: negoziatori temono di essere uccisi LIVE
L'Iran, secondo la Cnn, sta piazzando “trappole” e mine sull'isola di Kharg. “I negoziatori iraniani temono di essere uccisi da Teheran” dice intanto Donald Trump. Iran che respinge il piano del tycoon in 15 punti temendo un bluff e pone cinque condizioni per la tregua
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L'Iran, secondo la Cnn, si sta preparando all'invasione di terra sull'isola di Kharg e sta piazzando 'trappole' e mine in tutta la zona. “I negoziatori iraniani temono di essere uccisi da Teheran” dice intanto Donald Trump parlando a una cena annuale di raccolta fondi del Comitato repubblicano. Iran che respinge il piano del tycoon in 15 punti temendo un bluff e pone cinque condizioni per la tregua. Le richieste del regime sono lo stop “degli attacchi e degli assassinii” da parte di Usa e Israele, garanzie contro futuri conflitti, il pagamento dei danni di guerra, la fine dei combattimenti su tutti gli altri fronti che coinvolgono gruppi alleati e il riconoscimento della sovranità iraniana su Hormuz. Washington lavora per organizzare colloqui nel fine settimana in Pakistan, Paese mediatore assieme alla Turchia, ma al contempo invia altri 2.000 paracadutisti in Medio Oriente.
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Oro: frena e cala sotto i 4.500 dollari l'oncia
L'oro e' sceso sotto i 4.500 dollari l'oncia (-1,8% a 4.450 dollari), annullando i guadagni delle ultime due sedute, mentre le dichiarazioni contrastanti di Stati Uniti e Iran sui potenziali colloqui di pace continuano a destabilizzare i mercati finanziari. Washington ha ribadito che i negoziati sono in corso e che l'amministrazione Trump avrebbe inviato all'Iran, tramite il Pakistan, una proposta in 15 punti volta a risolvere il conflitto e a riaprire lo Stretto di Hormuz. Tuttavia, l'Iran ha affermato di non avere alcuna intenzione di avviare colloqui con gli Stati Uniti e di respingere un'offerta di cessate il fuoco statunitense, ponendo invece le proprie condizioni, tra cui il controllo sovrano sulla strategica via navigabile. Gli Stati Uniti hanno anche ordinato il dispiegamento di migliaia di soldati in Medio Oriente, alimentando i timori di una possibile invasione di terra. L'oro ha subito un'intensa pressione di vendita questo mese, poiche' l'impennata dei prezzi dell'energia legata alle interruzioni causate dalla guerra ha alimentato i timori di inflazione e ha spinto le principali banche centrali ad adottare politiche monetarie piu' restrittive.
Il petrolio torna in rialzo, Brent sale a 104 dollari al barile
Tornano in rialzo le quotazioni del petrolio sull'incertezza per l'esito del conflitto in Medio Oriente. Il futures sul Wti in consegna a maggio guadagna il 2,1% portandosi a 92,2 dollari al barile. Andamento molto simile per il Brent che registra un aumento del 2% salendo a 104,3 dollari.
Borse europee: verso avvio in calo
Si preannuncia un avvio di seduta in calo per le Borse europee, mentre gli operatori valutano le notizie contrastanti sui colloqui per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. C'e' attesa per l'indagine GfK sulla fiducia dei consumatori in Germania e per i dati sulla fiducia delle imprese e dei consumatori provenienti da Francia e Italia. Nelle contrattazioni pre-mercato, i future sull'Euro Stoxx 50 e sullo Stoxx 600 sono in calo rispettivamente dello 0,8% e dello 0,7%.
Media: "Nave con 700.000 barili di greggio russo arrivata nelle Filippine"
"Una nave che trasporta più di 700.000 barili di petrolio greggio russo è arrivata nelle Filippine": lo dice all'Afp "una fonte a conoscenza della questione". Due giorni fa le Filippine hanno dichiarato uno "stato di emergenza energetica nazionale" a causa degli ostacoli alle forniture di idrocarburi dovuti alla guerra in Medio Oriente. Un giornalista dell'Afp ha visto una nave battente bandiera della Sierra Leone ancorata al porto di Limay, appena fuori Manila. Potrebbe trattarsi del primo invio di petrolio russo alle Filippine in cinque anni.
Iran, ceo Adnoc: "Bloccare Hormuz è terrorismo economico"
Sultan Al Jaber, amministratore delegato della compagnia petrolifera statale di Abu Dhabi Adnoc, ha ribadito che il blocco dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran e' "terrorismo economico". Dopo l'incontro con il vice presidente Usa JD Vance, Al Jaber ha partecipato a un evento organizzato dal Middle East Institute a Washington e ha sottolineato che "quando l'Iran tiene in ostaggio Hormuz, ogni Paese paga il riscatto: al distributore di benzina, al supermercato, in farmacia". Secondo lui, "a nessun Paese puo' essere permesso di minare la stabilita' dell'economia globale in questo modo. Ne' ora ne' mai".
Iran, soccorritori: 6 i feriti lievi di cui 5 a Kafr Qasim
Il bilancio dell'attacco missilistico iraniano sul centro di Israele e' salito a sei feriti, tutti lievi. I paramedici hanno riferito che cinque persone sono rimaste leggermente ferite nella citta' araba di Kafr Qasim, in Israele centrale, e li stanno trasferendo in ospedale mentre una sesta e' rimasta leggermente ferita nella colonia di Sha'ar Shomron, in Cisgiordania.
Iran: attacco con missili e droni su Emirati
Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti "stanno attualmente rispondendo alle minacce missilistiche e con droni provenienti dall'Iran". Lo ha riferito il ministero della Difesa di Abu Dhabi su X.
Wall Street: future in calo su incertezza colloqui Usa-Iran
Future in calo a Wall Street a causa dei segnali contrastanti provenienti da Stati Uniti e Iran su potenziali colloqui per mettere fine al conflitto. Gli Usa hanno ribadito che i negoziati sono in corso, mentre l'Iran ha ribadito di non avere alcuna intenzione di avviare colloqui diretti con Washington. Teheran ha affermato che respingera' l'offerta di cessate il fuoco proponendo invece un piano in cinque punti che le garantirebbe il controllo dello Stretto di Hormuz. I future sul Dow Jones cedono lo 0,28%, quelli sullo S&P 500 lo 0,30% e i future sul Nasdaq perdono lo 0,33%.
Cinque feriti da una bomba a grappolo iraniana nel centro di Israele
Cinque persone sono rimaste leggermente ferite a seguito dell'impatto di una bomba a grappolo iraniana a Kafr Qasim, nella parte centrale di Israele, secondo quanto riferito dai medici. Lo scrive il Times of Israel. Il servizio di emergenza Magen David Adom ha spiegato che le cinque persone sono state colpite dall'esplosione della piccola bomba e sono state trasportate in ospedale. Diverse submunizioni del missile balistico iraniano hanno colpito la città, causando danni.
Iran: bomba a grappolo su Kafr Qasim in Israele, 2 feriti lievi
Due persone sono rimaste leggermente ferite a Kafr Qasim, citta' abitata in prevalenza da arabi nel centro di Israele, a causa di una bomba a grappolo iraniana. Lo hanno riferito i paramedici, che hanno prestato soccorso a un uomo e una donna, entrambi di 55 anni, rimasti feriti dall'esplosione di una piccola bomba che ha colpito un edificio nel centro della citta'. I soccorritori stanno ispezionando altre zone della citta' colpite dalle munizioni sganciate dal missile balistico iraniano.
Petrolio: prezzo risale in Asia su incertezza M.O
Torna a salire il prezzo del petrolio sui mercati asiatici a causa dell'incertezza in Medio Oriente, dopo le dichiarazioni contrastanti di Stati Uniti e Iran sugli sforzi per porre fine alla guerra. Mentre gli Usa hanno affermato che sono in corso colloqui di pace, Teheran ha dichiarato che respingera' una proposta di cessate il fuoco e ha insistito sul controllo dello Stretto di Hormuz. Il Brent sale dell'1,7% a 103,9 dollari al barile, il Wti dell'1,9% a 92,05 dollari.
Iran, Emirati Arabi Uniti rispondono ad attacco di Teheran
Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno reagito a un attacco missilistico e con
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