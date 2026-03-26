L'oro e' sceso sotto i 4.500 dollari l'oncia (-1,8% a 4.450 dollari), annullando i guadagni delle ultime due sedute, mentre le dichiarazioni contrastanti di Stati Uniti e Iran sui potenziali colloqui di pace continuano a destabilizzare i mercati finanziari. Washington ha ribadito che i negoziati sono in corso e che l'amministrazione Trump avrebbe inviato all'Iran, tramite il Pakistan, una proposta in 15 punti volta a risolvere il conflitto e a riaprire lo Stretto di Hormuz. Tuttavia, l'Iran ha affermato di non avere alcuna intenzione di avviare colloqui con gli Stati Uniti e di respingere un'offerta di cessate il fuoco statunitense, ponendo invece le proprie condizioni, tra cui il controllo sovrano sulla strategica via navigabile. Gli Stati Uniti hanno anche ordinato il dispiegamento di migliaia di soldati in Medio Oriente, alimentando i timori di una possibile invasione di terra. L'oro ha subito un'intensa pressione di vendita questo mese, poiche' l'impennata dei prezzi dell'energia legata alle interruzioni causate dalla guerra ha alimentato i timori di inflazione e ha spinto le principali banche centrali ad adottare politiche monetarie piu' restrittive.