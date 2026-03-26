Guerra in Iran, dubbi sul petroldollaro e timori di una recessione Usa

La situazione è in evoluzione, anche perché negli Usa è "improbabile che i produttori statunitensi di petrolio e gas aumentino a breve la propria produzione, nonostante l'impennata dei prezzi", ha detto Mike Sommers, il numero uno dell'American Petroleum Institute (Api), la più grande associazione a stelle e strisce del settore. Rispetto alle precedenti crisi petrolifere, i produttori americani non hanno incrementato la produzione, in parte perché molti temono che gli attuali prezzi siano troppo volatili, ha aggiunto Sommers. Che ha sollecitato Washington ad assicurare l'apertura di Hormuz, da cui transita circa il 20% della produzione mondiale di greggio: non è più un'ipotesi quella di lasciare Teheran "in una posizione tale da consentirgli di controllare lo Stretto con un qualsiasi drone lanciato nel canale in un giorno qualunque".