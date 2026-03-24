Iran, Mohammad Zolghadr: chi è il successore di Larijani

Nato nel 1954 a Fasa, nei pressi di Shiraz, Zolghadr in passato ha ricoperto posizioni di alto livello nell'ambito della sicurezza iraniana. Tra le funzioni ricoperte, è stato anche a capo del quartier generale elettorale della fazione politica intransigente, il Fronte Popolare delle Forze Rivoluzionarie Islamiche. Dal 2022, ha ricoperto la carica di segretario del Consiglio per il discernimento dell'opportunità del governo iraniano, un'assemblea che si propone di risolvere le distanze tra il parlamento e il Consiglio dei Guardiani, composto da religiosi e giuristi sciiti che hanno il potere di veto sulle leggi.

Le cariche ricoperte nel passato

Nel 2007, Zolghadr ha anche guidato, in qualità di numero due dello stato maggiore delle Forze Armate iraniane gli affari relativi ai Basij, le milizie paramilitari locali. Ha ricoperto pure la carica di viceministro per gli affari strategici, di sicurezza sociale e di prevenzione della criminalità nel sistema giudiziario di Teheran ed ha avuto lo stesso ruolo agli Interni sotto la guida di Ahmadinejad. A seguito della Rivoluzione iraniana, ha fatto parte dei Mojahedin della Rivoluzione Islamica, nella fazione di destra. Prima ancora era stato membro dell’Mansouroun, insieme a futuri membri dei Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Ha avuto anche un ruolo importante nella fondazione del partito conservatore iraniano.

L'ambito famigliare

È sposato con Sedigheh Begum Hejazi, a capo dell'ufficio per gli Affari della donna e della famiglia presso l'Organizzazione per la Cultura e la Comunicazione Islamica. Di particolare rilevanza internazionale è la figura del genero, Kazem Gharibabadi, diplomatico che ha rappresentato l'Iran presso le organizzazioni internazionali a Vienna, inclusa l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).