Trump annuncia negoziati con Teheran. Raid Usa su Iraq: 15 morti. LIVE

Guerra Iran, Trump annuncia negoziati con Teheran. Raid Usa sull'Iraq: 15 morti. LIVE
A poche ore dalla scadenza dell'ultimatum all'Iran su Hormuz, il presidente Usa annuncia a sorpresa un accordo in 15 punti in via di definizione con Teheran che rinuncerebbe ad avere l'atomica. L'Iran però nega i colloqui con gli Usa e denuncia "fake news per manipolare i mercati". Un raid attribuito alle forze statunitensi nell'ovest dell'Iraq ha causato la morte di 15 miliziani dell'ex coalizione paramilitare Hashed al-Shaabi, note anche come Forze di mobilitazione popolare
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A poche ore dalla scadenza dell'ultimatum all'Iran su Hormuz, Trump annuncia a sorpresa un accordo in 15 punti in via di definizione con Teheran che rinuncerebbe ad avere l'atomica. Il tycoon parla anche di "cambio di regime" in corso in Iran, che però nega i colloqui con gli Usa e denuncia "fake news per manipolare i mercati".
Un raid attribuito alle forze statunitensi nell'ovest dell'Iraq ha causato la morte di 15 miliziani dell'ex coalizione paramilitare Hashed al-Shaabi, note anche come Forze di mobilitazione popolare, in prima linea nella lotta all'Isis e ora integrate nell'esercito di Baghdad.
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Guerra in Iran, salgono i prezzi dei voli. I consigli per risparmiare
La guerra in Iran è entrata nella sua quarta settimana, e i combattimenti continuano a causare aumento del prezzo del carburante e chiusura degli spazi aerei in diverse aree del Medio Oriente. La situazione rimane complessa, tanto che nei giorni scorsi le principali compagnie aeree europee, riunite a Bruxelles nell'associazione Airlines for Europe, hanno avvertito che l’Europa non sarà immune ai rincari dei biglietti aerei legati all'impennata dei costi del petrolio.
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Media, Vance chiama Netanyahu: "Basta violenze dei coloni"
L'amministrazione americana è sempre più irritata per le crescenti violenze dei coloni sui palestinesi in Cisgiordania e sulla questione è intervenuto il vicepresidente JD Vance. A rivelarlo è stato Israel Hayom. Secondo il portale, nell'ultima settimana da Washington sono partiti diversi messaggi in direzione del governo israeliano. Vance in persona ha chiamato il premier Benjamin Netanyahu e secondo il media israeliano i toni si sono alzati durante la conversazione. Gli Usa non credono alla versione israeliana che esercito e la polizia stiano effettivamente applicando la legge e neppure che gli incidenti siano sempre provocati da agitatori di sinistra. Non è sostenibile, si spiega, che un esercito che riesce a centrare un obbiettivo con un missile da una finestra non riesca a fermare dei coloni armati. Vance avrebbe chiesto che il ministro della Difesa Israel Katz intervenga pesantemente e istruisca i militari di arrestare i piu' violenti.
Cremlino: "Sui negoziati non sappiamo come stiano le cose"
Il Cremlino non dispone di informazioni oggettive sulla ripresa dei contatti tra Stati Uniti e Iran, ma fa notare che Teheran era aperta ai negoziati prima dello scoppio delle ostilità. "Stiamo notando una serie di dichiarazioni contraddittorie da tutte le parti, alcune delle quali si contraddicono a vicenda. Non conosciamo la reale situazione", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov, commentando le notizie di una presunta ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Peskov ha ricordato che la Repubblica islamica "ha confermato questa apertura nei fatti fino all'ultimo, prima dell'inizio delle ostilità, fino al momento del primo attacco all'Iran, rimanendo aperta alla prosecuzione dei negoziati, che stavano procedendo con discreto successo".
Mosca: "Ultimatum e uso della forza non aiutano il Medio Oriente"
La Russia è convinta che "solo l'unità dei Paesi del Medio Oriente soddisfi gli interessi della regione, non l'uso della forza e i diktat". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavorv, come riporta Ria Novosti. Il riferimento potrebbe essere all'ultimatum lanciato all'Iran dal presidente Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz, poi rinviato da Donald Trump sulla base dell'annuncio di presunti negoziati con Teheran.
I Pasdaran annunciano massicci bombardamenti su Israele
I Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato un'ondata di massicci bombardamenti missilistici su Israele in sostegno di Libano e dei Palestinesi.
Wsj: "A.Saudita ed Emirati verso coinvolgimento diretto nel conflitto"
Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti si avvicinano a grandi passi verso un coinvolgimento diretto nel conflitto con l’Iran, dopo i ripetuti attacchi contro infrastrutture energetiche e centri urbani del Golfo. Lo riporta il Wall Street Journal, citando la decisione di Riad di consentire alle forze statunitensi l’uso delle proprie basi, un segnale di cambio di postura rispetto alla linea iniziale di non partecipazione.
Il principe ereditario Mohammed bin Salman sarebbe ora determinato a ristabilire la deterrenza e vicino alla decisione di unirsi alle operazioni militari, facendo ritenere imminente un ingresso saudita nel conflitto. "La pazienza dell’Arabia Saudita di fronte agli attacchi iraniani non è illimitata", ha dichiarato il ministro degli Esteri Faisal bin Farhan. Parallelamente, gli Emirati stanno aumentando la pressione su Teheran anche sul piano economico, prendendo di mira asset e interessi iraniani e valutando un possibile coinvolgimento militare, mentre si oppongono privatamente a un cessate il fuoco che lasci intatta parte della capacità militare iraniana.
Iran, 25 giorni di blackout di Internet
E' sempre 'buio digitale' in Iran. NetBlocks, osservatorio di Internet, rileva come "il blackout di Internet in Iran sia entrato nel 25esimo giorno dopo 576 ore" senza connessione. Su X NetBlocks denuncia come l'opinione pubblica iraniana "sia isolata" dal resto del mondo "mentre gli account autorizzati cercano di prendere il controllo della narrazione". Misure, è la denuncia, che "lasciano i civili senza aggiornamenti cruciali e senza una voce sull'arena globale" mentre proseguono le operazioni militari contro l'Iran avviate il 28 febbraio da Usa e Israele e la 'risposta' iraniana ai raid.
Media Iran: "ieri raid Usa-Israele contro infrastrutture energetiche"
L'Iran sostiene che attacchi statunitensi-israeliani avrebbero preso di mira ieri strutture legate al settore energetico nella provincia iraniana di Isfahan e nella città sud-occidentale di Khorramshahr "poche ore" dopo l'annuncio di Trump di rinviare per 5 giorni i raid sull'energia. Lo riportano i media iraniani, citati da Anadolu. A Isfahan, sono stati colpiti un edificio dell'amministrazione del gas naturale e una stazione di riduzione della pressione del gas, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars. A Khorramshahr, è stato preso di mira un gasdotto appartenente a una centrale elettrica. Non sono segnalati feriti.
Casa Bianca: "La situazione sui negoziati è fluida"
La Casa Bianca ha definito "fluida" la situazione relativa ai negoziati di pace per porre fine al conflitto iraniano, dopo che il presidente Donald Trump aveva parlato di progressi "importanti" e "accordo su quasi tutti i punti principali", ed erano emerse ipotesi di Islamabad come sede dei negoziati diretti già da questa settimana.
"Sono in corso discussioni diplomatiche delicate e gli Usa non negozieranno tramite la stampa - ha detto a Bbc la portavoce Karoline Leavitt - La situazione è fluida, e le speculazioni su eventuali incontri non devono essere viste come definitive fino a quando non saranno annunciate formalmente dalla Casa Bianca".
Media: "Missile dell'Iran con 100 kg di esplosivo tra gli edifici a Tel Aviv, nessun ferito"
Un missile iraniano che, secondo la polizia, trasportava una testata con circa 100 kg di esplosivo è caduto tra due edifici a Tel Aviv, distruggendo la facciata di un palazzo. Non si sono registrati feriti. Lo riportano i media israeliani mostrando le foto. Il comandante del Fronte Interno di Tel Aviv ha dichiarato che l'attacco ha causato gravi danni a tre edifici, ora in fase di valutazione per un possibile crollo. "I rifugi sono rimasti intatti", ha affermato, aggiungendo che le persone all'interno sono rimaste illese. Il comandante della polizia di Tel Aviv Nord ha dichiarato che le ricerche sono in corso e che finora nessuno ha avuto bisogno di essere evacuato in ospedale. I detriti hanno mandato in frantumi il finestrino di un'auto parcheggiata nelle vicinanze.
Costa: "La guerra degli Usa in Iran ha ignorato la sicurezza europea"
"Non possiamo ignorare che, per la prima volta in assoluto, gli Usa hanno scatenato una guerra in Medio Oriente, nel nostro vicinato, senza fornire alcuna informazione preventiva ai propri alleati europei né alla Nato. E, di fatto, stanno portando avanti questa azione senza curarsi delle ripercussioni sull'economia globale, sull'economia europea e sulla nostra sicurezza". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa a SciencesPo School of International Affairs. "Stiamo pagando le conseguenze, stiamo subendo un forte shock economico causato da questa guerra", ha aggiunto.
Think tank israeliano: "l'Iran possiede ancora circa mille missili"
Secondo un think tank israeliano, l'Iran ha iniziato la guerra con circa 2.500 missili balistici e ora gliene restano circa 1.000. Lo afferma il Centro di ricerca israeliano Alma per il quale dopo la guerra dei 12 giorni, nel giugno dello scorso anno, all'Iran erano rimasti circa 1.500 missili. Nei successivi otto mesi, è stata in grado di produrne altri 1.000, il che suggerisce che Teheran potrebbe agire rapidamente per ricostituire le scorte.
Iran: "arrestati 30 agenti del regime sionista"
Il ministero dell'Intelligence iraniano ha annunciato l'arresto di trenta persone accusate di essere "agenti del regime sionista" durante operazioni in varie province del Paese. Secondo una dichiarazione del ministero riguardo agli arresti, riportata dall'agenzia Fars, ventiquattro tra le persone messe in custodia sono accusate di avere "inviato al nemico le coordinate di siti militari, delle forze dell'ordine e della sicurezza, nonché le posizioni di guardie di sicurezza e attrezzature militari nella provincia di Hamadan". Durante le operazioni che hanno portato agli arresti sono state sequestrate "armi da fuoco e armi bianche" e "sono stati scoperti e sequestrati 11 dispositivi Starlink", la compagnia per l'accesso a internet satellitare di Elon Musk. Sempre secondo la dichiarazione del ministero, "4 mercenari di un gruppo terroristico sono stati identificati e arrestati nella provincia di Lorestan mentre raccoglievano informazioni per i servizi segreti nemici" e "due terroristi hanno anche tentato di trasportare armi nella provincia di Kerman fingendosi una famiglia" ma sono stati arrestati e durante l'operazione sono state sequestrate 7 pistole e 10 caricatori. Da quando è iniziato il conflitto con gli Stati Uniti e Israele, Teheran regolarmente annuncia l'arresto di decine di persone accusate di essere "mercenari" o "agenti" che lavorano per il governo israeliano o per gli Usa.
Lloydslist, da venerdì 16 navi attraverso Hormuz in rotta sotto controllo dell'Iran
Dallo scorso venerdì 16 navi hanno passato lo stretto di Hormuz deviando su una rotta attraverso le acque territoriali iraniane grazie ad accordi politici con le guardie rivoluzionarie o il pagamento di un pedaggio. E' quanto ricostruisce Lloydslist secondo cui la rotta, chiamata 'il casello autostradale di Teheran', ha visto anche il passaggio di due navi che utilizzano l'identità di imbarcazioni non più esistenti. Per Lloyds almeno due navi hanno pagato il pedaggio che secondo alcune voci ammonterebbe a due milioni di dollari mentre altre avrebbero ottenuto il via libera grazie ad accordi a livello politico e diplomatico.
Tv: "Attacco contro peshmerga in Kurdistan iracheno, 6 morti"
Sei peshmerga, le forze della regione autonoma del Kurdistan, nel nord dell'Iraq, sono stati uccisi in un attacco che ha colpito la loro base prima dell'alba nella zona di Soran, nella provincia di Erbil. E' quanto riferisce l'emittente curda Rudaw, citando fonti che parlano anche di "20-25 feriti". La tv dà inoltre notizia di un comunicato del comando locale dei Peshmerga che parla di un primo attacco con cinque missili, seguito da un secondo con un missile.
Ong israeliana denuncia "rete di campi di tortura"
L'ong israeliana BTselem ha denunciato l'esistenza di "una rete di campi di tortura" all'interno delle carceri e dei centri di detenzione militari dello Stato ebraico, dove i prigionieri palestinesi soffrono la fame e subiscono abusi "sistematici". "Anche durante l'attacco israelo-americano all'Iran, Israele continua a gestire una rete di campi di tortura da nord a sud per i prigionieri palestinesi, dove si verificano abusi sistematici, tra cui violenza fisica e tortura psicologica, condizioni disumane, fame e negazione di cure mediche", ha denunciato l'Ong. A marzo 2026, circa 9.446 palestinesi erano detenuti nei centri di detenzione israeliani, secondo i dati del Servizio Penitenziario Israeliano (Ips), e di questi, 4.691 (quasi il 50%) non avevano ricevuto un atto d'accusa formale, una data per il processo o accuse, in quella che viene definita "detenzione amministrativa".
Tabriz: "6 morti e 9 feriti in raid nella notte"
E' di almeno sei morti e nove feriti il bilancio di raid aerei che nella notte hanno colpito una zona residenziale della città iraniana di Tabriz. Lo denunciano i media locali secondo cui le operazioni hanno preso di mira un quartiere nella zona settentrionale e una piazza nell'area sudovest della città. Sui social media abitanti di Tabriz hanno riferito di aver udito forti esplosioni intorno alle 2.
L'Iran non fornisce un bilancio delle operazioni avviate il 28 febbraio da Usa e Israele. Secondo Hrana, con sede negli Stati Uniti, le vittime sono più di 3.200, compresi almeno 1.400 civili.
L'Idf distrugge un altro ponte sul fiume LItani nel sud del Libano
L'Idf ha nuovamente attaccato il ponte di a-Dalafah sul fiume Litani, nel Libano meridionale, distruggendolo completamente. Lo riferiscono fonti libanesi citate dai media di Tel Aviv. L'esercito ha poi attaccato la stazione di servizio di al-Amana nella zona di a-Nabatiya.
Attacchi su impianti di gas a Isfahan e Khorramshahr
Due stabilimenti di gas e un gasdotto, sono stati presi di mira da attacchi israeliani e statunitensi poche ore dopo che il presidente americano Donald Trump aveva annunciato un rinvio dei raid sulle infrastrutture energetiche. "Nell'ambito dei continui attacchi perpetrati dal nemico sionista e americano, l'edificio dell'amministrazione del gas e la stazione di regolazione della pressione del gas in via Kaveh a Isfahan sono stati presi di mira", ha affermato l'agenzia di stampa Fars. Gli impianti nell'Iran centrale sono stati "parzialmente danneggiati", ha aggiunto Fars, l'unica testata giornalistica iraniana a riportare l'incidente. L'agenzia ha inoltre riferito che un attacco ha colpito anche il gasdotto della centrale elettrica di Khorramshahr, nel sud-ovest del Paese. "Un proiettile ha colpito l'area esterna alla stazione di trattamento del gasdotto di Khorramshahr", ha riportato Fars, citando il governatore della citta' al confine con l'Iraq. Ieri Trump aveva parlato di colloqui in corso con Teheran e annunciato una tregua di cinque giorni sugli attacchi alle centrali elettriche della Repubblica islamica. L'improvviso cambio di rotta era avvenuto poche ore prima della scadenza dell'ultimatum al termine del quale aveva minacciato di attaccare le centrali elettriche iraniane se Teheran non avesse riaperto lo Stretto di Hormuz. Tuttavia, i media iraniani hanno smentito che ci fossero negoziati in corso.
Iran: "Se attaccate, le centrali elettriche saranno ricostruite"
Il ministro dell'Energia iraniano, Abbas Aliabadi, ha minimizzato le minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo a possibili attacchi da parte degli Usa contro le centrali elettriche iraniane, affermando che la Repubblica islamica ha decentralizzato la sua produzione elettrica e pianifica di ricostruire gli stabilimenti se verranno colpiti. "Il popolo non dovrebbe essere per nulla preoccupato; se le centrali elettriche vengono colpite saranno ricostruite e modernizzate in modo rapido", ha detto Aliabadi, come riferisce Al Jazeera. Dopo avere minacciato di volere colpire le centrali elettriche iraniane se Teheran non avesse riaperto lo Stretto di Hormuz, Trump ieri ha annunciato un rinvio di cinque giorni di "tutti gli attacchi militari contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane", dopo "conversazioni molto positive e produttive" con l'Iran, mentre la Repubblica islamica ha smentito che siano in corso "negoziati" con gli Stati Uniti.
Esiste davvero una trattativa di pace Usa-Iran?
Tra propaganda e mediazioni indirette, Usa e Iran sembrano esplorare uno spazio di trattativa, mediata da Egitto, Oman e Qatar. Obiettivo possibile: cessate il fuoco e riapertura dello Stretto di Hormuz, ma ostacolato dagli obiettivi strategici di Israele.
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Dopo gli attacchi dell'Iran Israele bombarda Teheran
Dopo l'attacco missilistico iraniano, con almeno un missile con una testata da 100 chilogrammi di esplosivo che ha causato almeno 6 feriti e ingenti danni nel cuore di Tel Aviv, le forze israeliane stanno colpendo lanciatori di missili e infrastrutture nell'Iran occidentale. Lo riferiscono i media israeliani.
Fonte di Teheran: "Ricevuto messaggio dagli Usa tramite mediatori"
Dall'Iran affermano di aver ricevuto un 'messaggio' dagli Stati Uniti, tramite i mediatori, nel mezzo delle indiscrezioni su possibili colloqui tra le parti a 25 giorni dall'avvio delle operazioni di Usa e Israele contro la Repubblica islamica, che continua a 'rispondere' ai raid. "Tramite mediatori, abbiamo ricevuto considerazioni dagli Stati Uniti e sono allo studio", ha detto a Cbs News nelle ultime ore un funzionario del ministero degli Esteri di Teheran. La rete precisa che si tratterebbe eventualmente di un passo che potrebbe preludere a colloqui.
Raid Usa contro miliziani filo-Teheran in Iraq: 15 morti
Un raid attribuito alle forze statunitensi nell'ovest dell'Iraq ha causato la morte di 15 miliziani dell'ex coalizione paramilitare Hashed al-Shaabi, note anche come Forze di mobilitazione popolare, in prima linea nella lotta all'Isis e ora integrate nell'esercito di Baghdad.
Media, nuove operazioni delle forze israeliane nell'ovest
Nuove operazioni delle forze israeliane (Idf) contro obiettivi in Iran. A riferirne è il sito di notizie israeliano Ynet secondo cui le Idf stanno attaccando siti per il lancio di missili e altre strutture nell'ovest della Repubblica islamica dopo che sei persone sono rimaste lievemente ferite per un attacco un missile balistico lanciato dall'Iran contro Tel Aviv.
Pakistan: "Colloqui Teheran-Usa? Noi pronti, se c'è la volontà delle parti"
Il Pakistan è "sempre pronto a ospitare colloqui" a patto che "le parti lo desiderino". Lo ha confermato alla Bbc il portavoce del ministero degli Esteri di Islamabad, Tahir Andrabi, all'indomani delle indiscrezioni secondo cui potrebbe esserci in Pakistan un incontro tra delegazioni di Usa e Iran. Il portavoce non ha confermato se ci siano stati contatti sui possibili colloqui. Il Pakistan, si è limitato a dire, "ha sempre sostenuto il dialogo e la diplomazia per promuovere pace e stabilità nella regione".
Iran, von der Leyen: "Deve cessare le sue minacce"
"Sono profondamente preoccupato per il conflitto. L'Iran deve cessare immediatamente le sue minacce, la posa di mine, gli attacchi con droni e missili e altri tentativi di bloccare lo stretto al traffico commerciale". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa dopo la firma dell'accordo commerciale con l'Australia. "I recenti attacchi da parte dell'Iran contro navi commerciali disarmate nel Golfo, gli attacchi contro infrastrutture civili, comprese installazioni petrolifere e del gas, e la chiusura de facto dello Stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane sono inaccettabili e devono essere condannati. - ha aggiunto - Voglio anche sottolineare che la libertà di navigazione è un principio fondamentale del diritto internazionale".
Media: "I Paesi del Golfo più vicini ad un intervento contro Teheran"
Gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo Persico sono sempre più prossimi a un coinvolgimento diretto nel conflitto con l'Iran. Spinti dall'escalation degli attacchi che hanno colpito infrastrutture energetiche, aeroporti e centri nevralgici delle loro economie, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, pur evitando per ora di schierarsi apertamente in guerra, stanno irrigidendo la loro postura verso Teheran, sia sul piano militare che su quello finanziario. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, Riad ha recentemente accettato che le forze americane utilizzino la base aerea di King Fahd, sul lato occidentale della Penisola arabica. Una svolta significativa, perchè all'inizio del conflitto il regno aveva assicurato di non voler consentire l'uso del proprio territorio o del proprio spazio aereo per attacchi contro l'Iran. Una linea diventata però sempre più difficile da sostenere dopo i ripetuti raid iraniani con missili e droni contro obiettivi sauditi, comprese infrastrutture energetiche e la capitale Riad. Il principe ereditario Mohammed bin Salman, riferiscono le stesse fonti, sarebbe ora vicino alla decisione di unirsi agli attacchi per ristabilire una capacità di deterrenza. Un segnale in questa direzione era arrivato già nei giorni scorsi dal ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan, che aveva avvertito che "la pazienza dell'Arabia Saudita di fronte agli attacchi iraniani non è illimitata". Anche gli Emirati stanno aumentando la pressione su Teheran. Dubai, tradizionale hub finanziario per imprese e capitali iraniani, ha cominciato a colpire beni e strutture riconducibili alla Repubblica islamica. Tra le misure più recenti figura la chiusura dell'Iranian Hospital e dell'Iranian Club. Le autorità emiratine hanno parlato di "misure mirate" contro istituzioni legate direttamente al regime iraniano e ai Guardiani della rivoluzione, accusate di essere state utilizzate per finalità contrarie alla legge degli Emirati. Abu Dhabi aveva inoltre già minacciato di congelare miliardi di dollari di asset iraniani, mettendo a rischio una delle principali valvole di sfogo economiche per Teheran.
Sei feriti a Tel Aviv dopo attacco missilistico
Sei persone sono rimaste ferite in modo lieve durante un attacco missilistico iraniano su Tel Aviv. Lo riferisce il Times of Israel che cita Magen David Adom.
Libano: 2 morti e 5 feriti in un raid aereo israeliano a sudest di Beirut
Due persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano sul villaggio di Bshamoun, a sudest di Beirut. Lo ha annunciato stamattina il Ministero della Salute libanese, mentre i bombardamenti sono proseguiti durante la notte nella periferia meridionale della capitale. "Il raid condotto dal nemico israeliano contro il villaggio di Bshamoun, nel distretto di Aley, ha provocato, secondo un bilancio preliminare, due morti e cinque feriti tra i civili", ha dichiarato il ministero in un comunicato. Situato nel distretto montuoso di Aley, a maggioranza drusa, Bshamoun si trova al di fuori delle tradizionali roccaforti del movimento filo-iraniano Hezbollah.
Iran lancia nuova ondata di missili contro Israele, colpito un edificio
Stamattina l'Iran ha lanciato un'altra ondata di missili contro Israele, secondo quanto annunciato dalla televisione di Stato, dopo che precedenti attacchi avevano colpito un edificio nel nord dello Stato ebraico e una forte esplosione era stata sentita a Gerusalemme. "L'Iran lancia una nuova ondata di missili contro i territori occupati", ha scritto su Telegram l'emittente statale della Repubblica islamica dell'Iran (Irib). Poco dopo ha aggiunto che "i missili iraniani hanno attraversato diverse difese missilistiche israeliane". I servizi di emergenza di Israele hanno diffuso un video di un edificio danneggiato nel nord del Paese, affermando che non ci sono state vittime. L'esercito israeliano ha emesso stamattina diversi comunicati in cui affermava di aver rilevato missili iraniani in arrivo e di essere al lavoro per intercettarli.
Nella notte colpite sette zone periferia sud di Beirut
Israele ha preso di mira sette zone della periferia sud di Beirut durante la notte, secondo quanto riportato martedi' dai media statali libanesi. "Aerei da guerra nemici hanno lanciato sette raid durante la notte sulla periferia sud, prendendo di mira le seguenti zone: Bir al-Abed, Al-Ruwais (periferia di Al-Manshiyya), Haret Hreik, l'autostrada Sayyed Hadi Nasrallah, Santa Teresa, Burj al-Barajneh e Al-Kafaat", ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese National News Agency.