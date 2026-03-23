Il numero uno della Casa Bianca ha ordinato una pausa di cinque giorni negli attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane dopo due giorni di colloqui "positivi e produttivi" con Teheran. La sospensione, ha precisato, resterà valida solo in caso di progressi nelle discussioni in corso. Per i media iraniani non ci sarebbero state comunicazioni dirette o indirette con tra Teheran e gli Stati Uniti ascolta articolo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver disposto il rinvio di "tutti gli attacchi militari contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane" in seguito a due giorni di colloqui definiti "molto positivi e produttivi" con Teheran. Lo ha comunicato attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth. Secondo quanto dichiarato, le discussioni tra Washington e Teheran avrebbero riguardato "una completa e totale risoluzione delle nostre ostilità nel Medio Oriente". Trump ha spiegato che, alla luce del "tenore e del tono" degli scambi avuti, ha ordinato al dipartimento della Guerra di sospendere le operazioni pianificate per un periodo di cinque giorni. La pausa, ha precisato, non è definitiva: resterà in vigore "fatto salvo il successo degli incontri e delle discussioni in corso", che proseguiranno per tutta la settimana (SEGUI LA DIRETTA PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Iran smentisce L'agenzia di stampa iraniana Fars, citando una fonte, ha però negato che i colloqui abbiano avuto luogo. Secondo i media iraniani non ci sarebbero comunicazioni dirette o indirette tra Teheran e gli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha parlato di negoziati "molto positivi". Fars, ripresa da Reuters on line, ha anche affermato che Trump ha fatto marcia indietro sull'idea di colpire le centrali elettriche iraniane dopo che l'Iran aveva minacciato di colpire a sua volta le centrali elettriche in tutto il Medioriente. Leggi anche Iran, telefonata Trump-Starmer: “Essenziale riapertura Stretto Hormuz”