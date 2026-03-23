Il numero uno della Casa Bianca ha ordinato una pausa di cinque giorni negli attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane dopo due giorni di colloqui "positivi e produttivi" con Teheran. La sospensione, ha precisato, resterà valida solo in caso di progressi nelle discussioni in corso. Per i media iraniani non ci sarebbero state comunicazioni dirette o indirette con tra Teheran e gli Stati Uniti
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver disposto il rinvio di "tutti gli attacchi militari contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane" in seguito a due giorni di colloqui definiti "molto positivi e produttivi" con Teheran. Lo ha comunicato attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth. Secondo quanto dichiarato, le discussioni tra Washington e Teheran avrebbero riguardato "una completa e totale risoluzione delle nostre ostilità nel Medio Oriente". Trump ha spiegato che, alla luce del "tenore e del tono" degli scambi avuti, ha ordinato al dipartimento della Guerra di sospendere le operazioni pianificate per un periodo di cinque giorni. La pausa, ha precisato, non è definitiva: resterà in vigore "fatto salvo il successo degli incontri e delle discussioni in corso", che proseguiranno per tutta la settimana (SEGUI LA DIRETTA PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)
Iran smentisce
L'agenzia di stampa iraniana Fars, citando una fonte, ha però negato che i colloqui abbiano avuto luogo. Secondo i media iraniani non ci sarebbero comunicazioni dirette o indirette tra Teheran e gli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha parlato di negoziati "molto positivi". Fars, ripresa da Reuters on line, ha anche affermato che Trump ha fatto marcia indietro sull'idea di colpire le centrali elettriche iraniane dopo che l'Iran aveva minacciato di colpire a sua volta le centrali elettriche in tutto il Medioriente.
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Idf attacca Teheran
Intanto, poco dopo l'annuncio di Trump secondo il quale la sua amministrazione ha intrapreso colloqui proficui con l'Iran per giungere a una "risoluzione completa e totale" delle ostilità e annunciato un rinvio dei raid su centrali e infrastrutture elettriche, l'aeronautica israeliana ha annunciato di aver lanciato una nuova ondata di attacchi su Teheran. Lo riporta il Times of Israel. Le Forze di Difesa Israeliane affermano che gli attacchi aerei sono diretti contro siti infrastrutturali del regime iraniano.
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Gli Stati Uniti sono costretti a spostare la portaerei Ford a Creta per riparazioni, mentre nessuna delle navi cacciamine della marina Usa è nella zona dello stretto. Intanto, mentre Trump chiede agli alleati una missione per liberare il tratto di mare, si assiste a una escalation di attacchi sui siti energetici dell’area del Golfo. Anche di questo si è parlato nell'ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24