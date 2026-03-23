Carburanti e gas alle stelle: 10 consigli per contenere i rincari

Introduzione

L'impennata dei prezzi dei carburanti e del gas che sta colpendo famiglie, imprese e trasporti nasce dalle forti perturbazioni dei mercati petroliferi causate dalla guerra in Medio Oriente. Le tensioni causate dal conflitto che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran hanno destabilizzato le forniture globali, generando aumenti immediati e una crescente volatilità. Per questo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) ha elaborato un decalogo di misure da adottare per aiutare governi, imprese e cittadini a ridurre la domanda di petrolio e attenuare l'impatto economico della crisi.