Mercato immobiliare, crisi Medio Oriente spinge investitori in Italia

Negli ultimi anni il mercato ha registrato anche operazioni di grande rilievo: attici ceduti nel centro di Milano per oltre 20 milioni di euro, edifici storici recuperati a Firenze e residenze esclusive affacciate sul Canal Grande a Venezia. Si tratta di asset unici, capaci di attrarre collezionisti e grandi investitori internazionali. In questo scenario, il cosiddetto “effetto Dubai” rappresenta soltanto l’ultima evoluzione di un fenomeno più ampio. La ricchezza globale è sempre più mobile e le scelte degli investitori si adattano rapidamente a variabili come fiscalità, stabilità politica e opportunità di diversificazione. Quando però il capitale torna a privilegiare sicurezza e valore culturale, l’Italia, con le sue dimore storiche, i palazzi d’epoca e gli attici nelle città d’arte, continua a posizionarsi tra le destinazioni più ambite a livello mondiale.