Case, nel 2025 prezzi in aumento del 4%. I dati Istat

In media, nel 2025, i prezzi delle abitazioni aumentano del 4%: ma quelli delle abitazioni nuove crescono dello 0,6% e quelli delle abitazioni già esistenti del 4,7%. La situazione relativa al quarto trimestre 2025 fotografata dall'Istat, se vista nel dettaglio, mette in mostra questa novità. La crescita tendenziale, infatti, è da attribuirsi unicamente ai prezzi delle abitazioni già esistenti: +5,2%, in accelerazione da +4,2% del trimestre precedente. I prezzi delle abitazioni nuove registrano, invece, un marcato rallentamento della loro dinamica tendenziale, scesa a -1,2% dal +1,3% del terzo trimestre del 2025. Su base congiunturale, l’aumento dell’Ipab (+0,9%) è imputabile sia ai prezzi delle abitazioni nuove sia a quelli delle già esistenti, in crescita rispettivamente dell’1,3% e dello 0,8%.

Per approfondire: Il report dell'Istat