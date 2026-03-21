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Perché i più ricchi vivono nelle aree ombrose delle città

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un gruppo di ricercatori ha provato ad analizzare il fenomeno delle diseguaglianze in modo non-tradizionale. La scoperta? Le zone d'ombra tendono a concentrarsi nei quartieri benestanti. E c'entra il cambiamento climatico

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