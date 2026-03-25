Guerra in Iran, cosa c'è dietro il passo indietro di Trump su Teheran

Introduzione

Dopo aver minacciato raid su impianti e infrastrutture energetiche iraniane, Donald Trump ha parlato per la prima volta di uno “stop di cinque giorni” del conflitto in Medio Oriente. L'obiettivo, secondo il presidente Usa, sarebbe quello di “favorire i buoni colloqui” con Teheran. Ma proprio sui tentativi di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco, si è espresso un portavoce militare iraniano, che ha “deriso” gli Stati Uniti. "I vostri conflitti interni sono arrivati al punto in cui state negoziando con voi stessi?”, ha detto, ribadendo che “non scenderemo mai a compromessi con qualcuno come voi, né ora, né mai". Ma cosa c'è dietro il passo indietro di Trump?