Tempesta tropicale in Giappone, migliaia senza elettricità e feriti

Le autorità hanno segnalato nove feriti a Okinawa e interruzioni di corrente per oltre 30mila famiglie nella regione di Kagoshima e circa 17mila sull’isola. A Miyazaki, circa 390mila persone sono state invitate a evacuare, mentre All Nippon Airways e Japan Airlines hanno cancellato complessivamente 600 voli. La tempesta Jangmi, declassata da tifone, si sta spostando verso nord

Una violenta tempesta tropicale ha colpito il Giappone sudoccidentale, provocando interruzioni di corrente a decine di migliaia di abitazioni, cancellazioni di voli e nove feriti. Jangmi, declassata da tifone, si sta spostando verso nord dopo aver colpito l’isola subtropicale di Okinawa. L’Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito la popolazione del rischio di onde alte, frane e allagamenti.

Migliaia di famiglie senza elettricità e nove persone ferite a Okinawa



Le autorità hanno segnalato martedì mattina interruzioni di corrente per oltre 30mila famiglie nella regione di Kagoshima e per circa 17mila a Okinawa. Il portavoce del governo, Minoru Kihara, ha riferito che nove persone sono rimaste ferite a Okinawa. L’emittente pubblica NHK ha spiegato che alcuni feriti sono stati colpiti da oggetti spinti dal vento contro le auto, altri sono caduti a causa delle forti raffiche. Le immagini diffuse dai media locali hanno mostrato piogge torrenziali, venti intensi e un albero di circa dieci metri abbattuto a Okinawa.

Evacuazioni, disagi nei trasporti e 600 voli cancellati



L’intera popolazione della città di Miyazaki, sull’isola di Kyushu, circa 390.000 persone, è stata invitata a lasciare la propria abitazione. Kihara ha avvertito che i trasporti pubblici a Tokyo e nelle città vicine potrebbero subire disagi con l’avvicinarsi della tempesta. "Per coloro che vivono in zone potenzialmente colpite dalla tempesta, si prega di prestare molta attenzione alle informazioni sull'evacuazione diffuse dai propri comuni e di agire tempestivamente", ha dichiarato Kihara in conferenza stampa. "Si prega di rimanere vigili e di prendere provvedimenti per proteggere la propria vita". Le due principali compagnie aeree giapponesi, All Nippon Airways e Japan Airlines, hanno cancellato complessivamente 600 voli previsti da lunedì a mercoledì.