Tifone Nanmadol in Giappone, evacuazione per 4 milioni di persone

Mondo

Martedì la Corea del Sud è stata colpita da forti piogge e forti venti, ma ha evitato l'estesa distruzione che molti avevano temuto quando il tifone Hinnamnor, una delle tempeste più forti che abbia mai raggiunto le sue coste, è uscito in mare più velocemente di quanto i meteorologi si aspettassero. I danni sembrano essere limitati, ma ci sono delle vittime (il bilancio parla al momento di 10 morti e due dispersi). Le inondazioni sono state isolate, anche se gravi con alberi abbattuti e lampioni rotti e circa 66.000 case hanno perso l'elettricità

Ma la tempesta stessa, sebbene potente, non ha lasciato così tanti danni come si era temuto. Quando il suo occhio ha raggiunto la costa meridionale alle 4:50 del mattino, Hinnamnor stava preparando venti massimi sostenuti di 89 miglia orarie, rendendolo l'ottavo tifone più forte nella storia della Corea del Sud, ma non il più potente mai raggiunto