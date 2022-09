La Corea del Sud colpita dal tifone Hinnamnor: morti e dispersi

3/9 ©IPA/Fotogramma

Ma la tempesta stessa, sebbene potente, non ha lasciato così tanti danni come si era temuto. Quando il suo occhio ha raggiunto la costa meridionale alle 4:50 del mattino, Hinnamnor stava preparando venti massimi sostenuti di 89 miglia orarie, rendendolo l'ottavo tifone più forte nella storia della Corea del Sud, ma non il più potente mai raggiunto