Sono già tantissime le persone che hanno ricevuto l'ordine di evacuazione e che hanno perso tutto. “Sono profondamente rattristata nell'apprendere della tragica perdita di vite e della distruzione causata dalle inondazioni in tutto il Pakistan” ha scritto la Regina Elisabetta al presidente del Pakistan, Arif Alvi. “Il mio pensiero va a tutti coloro che sono stati colpiti, come a coloro che lavorano in circostanze difficili per sostenere gli sforzi di recupero il Regno Unito è solidale con il Pakistan mentre è impegnato a riprendersi da questi terribili eventi”

