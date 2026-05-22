Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giappone, due meloni battuti all'asta per oltre 31mila euro

Mondo
©Getty

Nell'isola nipponica i prodotti d'eccellenza raggiungono spesso cifre elevatissime nelle prime aste stagionali, con i compratori che puntano su queste aggiudicazioni anche per fini promozionali

ascolta articolo

Una coppia di meloni pregiati, coltivati nell'isola settentrionale giapponese dell'Hokkaido, ha raggiunto il prezzo record di 5,8 milioni di yen, equivalenti a 31.400 euro alla prima asta stagionale, superando il precedente massimo storico di 5 milioni di yen stabilito nel 2019. Ad aggiudicarsi i preziosi meloni della varietà cantalupo - fiore all'occhiello della città di Yubari - è stata la Futami Seika, un grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, raccontano i media locali. 

 

962576494 - ©Getty

I frutti saranno esposti in un supermercato di Tokyo 

I frutti saranno poi esposti in uno dei suoi supermercati Keio di Tokyo fino a domenica. Rinomati per la loro polpa arancione succosa e la dolcezza intensa, i meloni di Yubari sono molto apprezzati in Giappone come dono di prestigio. Secondo la cooperativa agricola locale, i produttori della zona prevedono di spedire quest'anno 3.086 tonnellate di meloni per un valore di circa 2,12 miliardi di yen, con il picco del raccolto atteso tra giugno e luglio.

623247108 - ©Getty
FOTOGALLERY

©Getty

1/7
Salute e Benessere

Frutta e verdura di stagione, la spesa di maggio

Dalle fragole all’ananas, fino alle banane e agli asparagi: a maggio la natura regala una ricca varietà di prodotti freschi e gustosi. Ecco la frutta e la verdura che non possono mancare nel perfetto carrello della spesa di maggio, tra ottimi piatti e sostenibilità

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Rutte: “Russia resta minaccia. Bene Trump su soldati in Polonia”. LIVE

live Mondo

Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'Fsb....

Rientrati in Italia gli attivisti della Flotilla rilasciati da Israele

live Mondo

Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza...

Gb, l’ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali

Mondo

Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua...

Stretto di Hormuz, perché Ue e Fao temono uno shock alimentare?

Mondo

Dopo le tensioni legate alla chiusura dello Stretto di Hormuz e al conseguente aumento dei costi...

Container cargo ship, profile view, transport of shipping goods. Genova Italy - December 2021

Zelensky: "Colpito sito dell'Fsb russo, centinaia tra morti e feriti"

Mondo

Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier...

Mondo: I più letti