Giappone, due meloni battuti all'asta per oltre 31mila euro

Una coppia di meloni pregiati, coltivati nell'isola settentrionale giapponese dell'Hokkaido, ha raggiunto il prezzo record di 5,8 milioni di yen, equivalenti a 31.400 euro alla prima asta stagionale, superando il precedente massimo storico di 5 milioni di yen stabilito nel 2019. Ad aggiudicarsi i preziosi meloni della varietà cantalupo - fiore all'occhiello della città di Yubari - è stata la Futami Seika, un grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, raccontano i media locali.

I frutti saranno esposti in un supermercato di Tokyo

I frutti saranno poi esposti in uno dei suoi supermercati Keio di Tokyo fino a domenica. Rinomati per la loro polpa arancione succosa e la dolcezza intensa, i meloni di Yubari sono molto apprezzati in Giappone come dono di prestigio. Secondo la cooperativa agricola locale, i produttori della zona prevedono di spedire quest'anno 3.086 tonnellate di meloni per un valore di circa 2,12 miliardi di yen, con il picco del raccolto atteso tra giugno e luglio.