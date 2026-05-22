Giappone, due meloni battuti all'asta per oltre 31mila euro

Nell'isola nipponica i prodotti d'eccellenza raggiungono spesso cifre elevatissime nelle prime aste stagionali, con i compratori che puntano su queste aggiudicazioni anche per fini promozionali
Una coppia di meloni pregiati, coltivati nell'isola settentrionale giapponese dell'Hokkaido, ha raggiunto il prezzo record di 5,8 milioni di yen, equivalenti a 31.400 euro alla prima asta stagionale, superando il precedente massimo storico di 5 milioni di yen stabilito nel 2019. Ad aggiudicarsi i preziosi meloni della varietà cantalupo - fiore all'occhiello della città di Yubari - è stata la Futami Seika, un grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, raccontano i media locali.
I frutti saranno esposti in un supermercato di Tokyo
I frutti saranno poi esposti in uno dei suoi supermercati Keio di Tokyo fino a domenica. Rinomati per la loro polpa arancione succosa e la dolcezza intensa, i meloni di Yubari sono molto apprezzati in Giappone come dono di prestigio. Secondo la cooperativa agricola locale, i produttori della zona prevedono di spedire quest'anno 3.086 tonnellate di meloni per un valore di circa 2,12 miliardi di yen, con il picco del raccolto atteso tra giugno e luglio.
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