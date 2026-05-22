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Gb, l’ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali nella residenza reale

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Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor “per scopi sessuali”

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La polizia sta indagando sull’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor “per scopi sessuali”. L’ex principe era stato arrestato all’inizio di quest’anno con l’accusa di presunta condotta illecita nell’esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. L’uomo, che in passato ha negato qualsiasi illecito, resta sotto indagine e respinge con forza ogni accusa.

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Andrea Windsor-Mountbatten, l'ex principe travolto dallo scandalo FOTO

Terzo figlio di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo, ottavo in linea di successione al trono del Regno Unito, ha perso i titoli in seguito al coinvolgimento nel caso del finanziere pedofilo morto in carcere. Il 19 febbraio è diventato il primo reale d'alto rango arrestato dell'era moderna con l'accusa di aver passato informazioni riservate mentre ricopriva l'incarico di inviato speciale del Regno Unito per il Commercio internazionale

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