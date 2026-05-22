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Ex principe Andrea indagato per possibili reati sessuali. VIDEO

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La polizia sta indagando sull’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor “per scopi sessuali”. L’ex principe era stato arrestato all’inizio di quest’anno con l’accusa di presunta condotta illecita nell’esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. L’uomo, che in passato ha negato qualsiasi illecito, resta sotto indagine e respinge con forza ogni accusa

 

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