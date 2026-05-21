Nato, Germania: “Ci assumiamo le nostre responsabilità di leadership”

"La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership”. Ad annunciare il nuovo approccio tedesco nei confronti della Nato è stato il ministro degli Esteri di Berlino, Johann Wadephu. Prima di un incontro dei ministri degli Esteri della Nato a Helsingborg, in Svezia, il capo della diplomazia della Germania ha detto: “È chiaro: man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'Alleanza devono cambiare”. Adesso, anche alla luce del ridimensionamento delle truppe degli Stati Uniti in Europa, “l’obiettivo è una nuova ripartizione degli oneri che corrisponda al potenziale economico e militare della Germania e dell'Europa". E Berlino vuole raggiungere il più rapidamente possibile l'obiettivo del 5% della Nato.

L’attacco di Rubio: “Usa delusi da Nato”

Dell’andamento dell’Alleanza ha parlato anche il segretario di Stato americano Marco Rubio: prima di partire per l'Europa per la riunione dei ministri degli Esteri della Nato, il capo della diplomazia a stelle e strisce ha detto che "gli Stati Uniti e il presidente sono delusi dalla Nato". Per poi ribadire: "Il presidente è molto deluso, e lo capisco. Ci sono molti paesi nella Nato che sono d'accordo con noi sul fatto che l'Iran non possa avere l'arma nucleare. Il presidente ha quindi detto: ok allora farò qualcosa al riguardo. Non chiede loro di impegnare truppe e aerei da combattimento". Nonostante "questo ma si sono rifiutati di fare qualsiasi cosa", ha detto Rubio sottolineando che "l'Iran ha missili che possono raggiungere l'Europa".

La ministeriale della Nato

Intanto, prende il via stasera la ministeriale Esteri della Nato a Helsingborg in Svezia. Presente tra gli altri anche il titolare della Farnesina, Antonio Tajani. Tra i temi che saranno discussi al vertice, oltre alle spese per la difesa, c'è quello dell'industria di settore e delle sue capacità produttive, che sarà al centro del vertice di Ankara. È infatti intenzione del segretario generale Mark Rutte individuare progetti da presentare al summit quali "risultati tangibili" del processo di rafforzamento capacitivo e industriale degli alleati europei. In tal senso, a quanto si apprende, potrebbero essere annunciati "una serie di accordi di collaborazione industriale fra alleati o fra le loro aziende".