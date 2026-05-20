Estonia, drone ucraino abbattuto dalla Nato

Un drone militare ucraino è stato abbattuto da un caccia Nato dopo essere entrato nello spazio aereo estone. L’incidente ha provocato tensioni politiche nei Paesi baltici, mentre Estonia e Ucraina accusano la Russia di aver causato la deviazione del velivolo.
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