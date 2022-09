1/10 ©Getty

In Giappone, in particolare nella regione del Kyushu, sono oltre 4 milioni le persone per cui è stata disposta l’evacuazione a causa dell’avvicinamento del tifone Nanmadol. In migliaia hanno dovuto trovare rifugi lontani dalle loro abitazioni

Tifone Nanmadol in Giappone, evacuazione per oltre 4 milioni di persone