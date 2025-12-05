Festa delle Luci di Lione, le più belle installazioni del 2025. FOTO

Festa delle Luci di Lione, le più belle installazioni dell'edizione 2025. FOTO
Come ogni anno la città francese si appresta a essere invasa dai visitatori per l'evento in cui artisti e designer di tutto il mondo presentano le loro creazioni, utilizzando monumenti, piazze, ponti e parchi come tele su cui proiettare spettacolari installazioni luminose, animazioni video, effetti ottici e opere interattive. Appuntamento dal 5 all'8 dicembre per una tradizione che ha origini antichissime
- Come ogni anno, a dicembre Lione si accende per la tradizionale Festa delle Luci, l'evento culturale più importante della città francese, celebrato quest'anno dal 5 all'8 dicembre. Si tratta di una manifestazione di fama mondiale, che trasforma l'intera città in un gigantesco palcoscenico a cielo aperto di arte luminosa
- La Festa delle Luci è un appuntamento che combina tradizione, creatività artistica e innovazione tecnologica. Per quattro giorni, artisti e designer di tutto il mondo presentano le loro creazioni, utilizzando monumenti, piazze, ponti, facciate di edifici e parchi come tele su cui proiettare spettacolari installazioni luminose, animazioni video, effetti ottici e opere interattive
- L'evento ha radici storiche e religiose profonde che risalgono al 1852. In quell'anno, una statua della Vergine Maria doveva essere inaugurata sulla collina di Fourvière. A causa di un violento temporale, l'inaugurazione fu annullata. Quando il tempo si schiarì inaspettatamente la sera dell'8 dicembre, i lionesi, spinti da un gesto spontaneo di devozione, accesero e posizionarono delle piccole candele colorate sulle finestre e sui davanzali delle loro case
- Questo gesto si è ripetuto di anno in anno, diventando una tradizione profondamente radicata. Nel corso del tempo, la celebrazione si è evoluta da un gesto di devozione popolare a un evento artistico e culturale di portata internazionale, pur mantenendo vivo il gesto simbolico delle candele alle finestre
- Oggi, la Festa delle Luci attira migliaia di visitatori da tutto il mondo ed è un punto di riferimento per gli artisti del settore. Le installazioni variano da proiezioni monumentali di video mapping su edifici iconici come la Cattedrale di Saint-Jean o Place des Terreaux a creazioni più intime in giardini e piazze più piccole
- La Festa delle Luci torna quest'anno dal 5 all’8 dicembre per la 26esima edizione, illuminando 23 siti in tutta la città, dalle rive della Saona al Parco della Tête d’Or fino, come detto, alla storica cattedrale di Saint-Jean
- Tra i momenti clou di quest’anno lo uno spettacolo di droni luminosi sopra il Parco della Tête d’Or. Sono attesi fino a 2 milioni di visitatori. Le autorità invitano i viaggiatori a pianificare la loro visita alla città per tempo