Festa delle Luci di Lione, le più belle installazioni del 2025. FOTO

Festa delle Luci di Lione, le più belle installazioni dell'edizione 2025. FOTO

Come ogni anno la città francese si appresta a essere invasa dai visitatori per l'evento in cui artisti e designer di tutto il mondo presentano le loro creazioni, utilizzando monumenti, piazze, ponti e parchi come tele su cui proiettare spettacolari installazioni luminose, animazioni video, effetti ottici e opere interattive.  Appuntamento dal 5 all'8 dicembre per una tradizione che ha origini antichissime

