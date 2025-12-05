Festa delle Luci di Lione, le più belle installazioni del 2025. FOTO

Come ogni anno la città francese si appresta a essere invasa dai visitatori per l'evento in cui artisti e designer di tutto il mondo presentano le loro creazioni, utilizzando monumenti, piazze, ponti e parchi come tele su cui proiettare spettacolari installazioni luminose, animazioni video, effetti ottici e opere interattive. Appuntamento dal 5 all'8 dicembre per una tradizione che ha origini antichissime